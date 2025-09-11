Yoga, smoothie dhe një risi për tregun shqiptar… Lufra prezanton Kefir

Një mbasdite pranë pishinës, yoga relaksuese dhe smoothie të freskët, kështu u prezantua për herë të parë në Shqipëri Kefiri nga Lufra, produkti më i ri që kombinon shijen, benefitet shëndetësore dhe stilin e jetesës moderne.
Një event ndryshe në Tiranë
Lufra mblodhi 10 influencer të njohur në një klasë yoga, ku pas ushtrimeve të yogës, të ftuarit shijuan smoothie dhe milkshake të krijuar me kefir, duke zbuluar shijen e freskët dhe benefitet që ky produkt sjell për trupin dhe mendjen.
Atmosfera tregoi qartë se kefiri nuk është thjesht një produkt, por pjesë e një lifestyle-i modern, aktiv dhe të shëndetshëm.
Pse Kefir?
– I pasur me probiotikë që mbështesin tretjen e shëndetshme dhe forcojnë florën e zorrëve
– Ndihmon në përthithjen e kalciumit dhe vitaminave, duke kontribuar në shëndetin e kockave dhe imunitetin
– Është i lehtë për t’u tretur dhe shpesh tolerohet më mirë se qumështi nga persona me intolerancë ndaj laktozës
– Jep energji natyrale falë përbërjes ushqyese dhe është ideal si pjesë e mëngjesit ose si snack pas aktivitetit fizik
Lufra, gjithmonë me risi
Me lançimin e kefirit, Lufra bëhet ndër brandet e para shqiptare që sjell këtë produkt në treg, duke treguar përkushtim ndaj inovacionit, cilësisë dhe nevojave të konsumatorit modern.
