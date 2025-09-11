Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama: Albana Koçiu ministre e Punëve të Brendëshme
Transmetuar më 11-09-2025, 12:53

Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së Asamblesë së PS ka zbuluar emrat e kabinetit të ri qeveritar!

Në fjalën e tij Rama ka treguar se cilët do të jenë socialistët që do të drejtojnë dikasteret e Rama 4.

Kabineti i ri qeveritar:

Zv.kryeministre dhe Ministre e Infrastruktrës dhe Energjisë- Belinda Balluku.

Ministre e Punëve të Brendshme- Albana Kociu.

