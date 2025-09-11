UEFA gjobit tre ekipe të Ligës së Konferencës

ZVICER – Organi i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s ka gjobitur katër ekipe evropiane për sjelljen e tifozëve të tyre në ndeshjen e fundit të raundit kualifikues të Ligës së Konferencës. Këto janë Mainz, Levski Sofia dhe Hammarby. Në rastin e ekipit gjerman, sanksionet iu shtuan atyre të vendosura për incidentet në ndeshjen e parë kundër ekipit norvegjez Rosenborg.
Klubi është gjobitur me 40.000 euro, përfshirë 20.000 euro për përdorimin e fishekzjarrëve gjatë ndeshjes së kthimit të klubit më 28 në Gjermani. Klubi ka urdhëruar gjithashtu një mbyllje të pjesshme të stadiumit për ndeshjen e ardhshme në shtëpi të klubit në kuadër të garave të UEFA-s për shkak të përdorimit të fishekzjarrëve. Kjo mbyllje e pjesshme e stadiumit është pezulluar për një periudhë prove dyvjeçare.
Kjo gjobë u pasua nga një gjobë identike prej 20.000 eurosh për ndeshjen e parë në Norvegji, e cila përfshin gjithashtu ndalimin e shitjes së biletave për tifozët vizitorë për ndeshjen e ardhshme evropiane, gjithashtu për fishekzjarrë dhe shkaktim dëmesh. Ky ndalim është pezulluar gjithashtu për dy vjet; megjithatë, Mainz ka 30 ditë për të zgjidhur dëmet e shkaktuara nga tifozët e saj.
Ekipi i dytë është Levski Sofia i Bullgarisë në ndeshjen e tyre kundër AZ Alkmaar, gjithashtu më 28 gusht. Në këtë rast, ata janë gjobitur me 10.000 euro për sjellje raciste dhe/ose diskriminuese nga tifozët e tyre. Ky ndalim për shitjen e biletave për tifozët vizitorë është pezulluar për një periudhë prove dyvjeçare.
E treta është skuadra suedeze Hammarby, për incidentin e tyre në raundin e mëparshëm kundër Rosenborg. UEFA i ka dhënë atyre një gjobë prej 20.000 eurosh dhe mbylljen e pjesshme të tribunës veriore, niveleve të ulëta dhe të sipërme për ndeshjen e tyre të ardhshme evropiane në shtëpi për ndezjen e fishekzjarrëve dhe hedhjen e objekteve. Edhe kjo mbyllje e pjesshme është pezulluar për dy vjet.
Klubi i fundit që është sanksionuar është Rangers për incidentin në ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Club Brugge në Belgjikë më 27 gusht. Klubi skocez është gjobitur me 20.000 euro dhe tifozët e tij mysafirë janë ndaluar nga ndeshja e ardhshme evropiane për ndezjen e fishekzjarrëve. Ndalimi është gjithashtu i pezulluar për dy vjet.
