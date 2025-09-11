Rama propozon Niko Peleshin për Kyetar të Parlamentit

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar emrin e kryetari të ri të parlamentit.
Ai do të jetë Niko Peleshi, që do të marrë postin që aktualisht e drejton Elisa Spiropali.
Ndërkohë që nënkryetare e Parlamentit do të jetë, Klodiana Spahiu, deputetja e Durrësit.
Edi Rama: Besoj se pas kaq vitesh eksperiencë dhe për profilin e respektuar gjerësisht, Niko Pelshi është profili dhe njeriu i duhur për të marrë nga Elisa stafetën si kryetari i ri kuvendit të Shqipërisë….Gjithashtu kam shumë besim se në krah të Nikos me eksperiencën e saj, Klodiana Spahiu do të jetë nënkryetarja e Kuvendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd