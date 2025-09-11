Një nxënës hap zjarr në shkollën amerikane, ka viktima dhe të plagosur

Autoritetet thonë se një nxënës ka vdekur pasi qëlloi 2 bashkëmoshatarë dhe më pas veten në një shkollë të mesme në Kolorado
DENVER SHBA — Një nxënës qëlloi dy nga bashkëmoshatarët e tij të mërkurën në një shkollë të mesme në periferi të Denverit përpara se të qëllonte veten dhe më vonë të vdiste, thanë autoritetet.
Të shtënat me pistoletë u raportuan rreth orës 12:30 të pasdites ora lokale në shkollën e mesme Evergreen në Evergreen, Kolorado, rreth 30 milje në perëndim të Denverit në rrëzë të Maleve Shkëmbore, raporton noa.al duke cituar AP.
Të shtëna u dëgjuan si brenda ashtu edhe jashtë ndërtesës së shkollës, dhe oficerët e zbatimit të ligjit që reaguan e gjetën autorin e sulmit pesë minuta pasi mbërritën, tha zëdhënësja e Zyrës së Sherifit të Qarkut Jefferson, Jacki Kelley.
Asnjë nga oficerët e zbatimit të ligjit që iu përgjigjën të shtënave nuk qëlloi me armë, tha Kelley.
Më shumë se 100 oficerë policie nga zona përreth nxituan drejt shkollës për të ndihmuar, tha Kelley.
Adoleshentët fillimisht ishin në gjendje kritike, tha drejtori ekzekutiv i spitalit St. Anthony, Kevin Cullinan. Moshat e tyre nuk u bënë të ditura.
Në orët e para të mbrëmjes, një adoleshent ishte në gjendje të qëndrueshme me ato që Dr. Brian Blackwood, drejtori i traumës së spitalit, i përshkroi si lëndime jo kërcënuese për jetën. Ai nuk pranoi të jepte më shumë detaje.
Shkolla e mesme me më shumë se 900 nxënës është kryesisht e rrethuar nga pylli. Ajo ndodhet rreth një milje nga qendra e Evergreen, e cila ka një popullsi prej 9,300 banorësh.
