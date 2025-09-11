Zyrtari i Katarit thotë se Netanyahu ‘vrau çdo shpresë’ për lirimin e pengjeve me sulmin e tij në Doha ndaj Hamasit

Kryeministri i Katarit intensifikoi kritikat ndaj Izraelit për sulmin që synonte udhëheqësit e Hamasit në vendin e tij, duke thënë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu "vrau çdo shpresë" për lirimin e pengjeve që mbaheshin ende në Rripin e Gazës.
Komentet e Sheikut Mohammed bin Abdulrahman Al Thani përpara paraqitjes në Kombet e Bashkuara të enjten nënvizuan zemërimin më të gjerë midis vendeve arabe të Gjirit për sulmin e Izraelit, i cili vrau të paktën gjashtë persona.
“Po takohesha me një nga familjet e pengjeve mëngjesin e sulmit”, tha Sheikh Mohammed për CNN në një intervistë të transmetuar të mërkurën vonë. “Ata po mbështeten në këtë ndërmjetësim (armëpushim), nuk kanë shpresë tjetër për këtë.”
Sheikh Mohammed shtoi: “Mendoj se ajo që bëri Netanyahu dje, thjesht vrau çdo shpresë për ata pengje.”
Katari dhe Egjipti kanë qenë ndërmjetës kryesorë në përpjekjen për të arritur një armëpushim në luftën në Gaza. Katari ka pritur udhëheqjen politike të Hamasit për vite me radhë në Doha, pjesërisht për shkak të një kërkese nga SHBA-të për të inkurajuar negociatat midis grupit militant dhe Izraelit.
Nuk pati asnjë konfirmim të menjëhershëm të komenteve nga Netanyahu, qeveria e të cilit është përfshirë në luftëra në të gjithë rajonin që nga sulmi i Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023. Megjithatë, ai ka vazhduar të mbrojë sulmet dhe ka kërcënuar me veprime të mëtejshme kundër Katarit një ditë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump kishte kërkuar të lehtësonte tensionet midis aleatëve të SHBA-së, duke përfshirë edhe sigurimin e kombit të Gjirit se nuk do të kishte më sulme të tilla në tokën e tij.
“U them Katarit dhe të gjitha kombeve që strehojnë terroristë, ose i dëboni ose i sillni para drejtësisë”, tha Netanyahu. “Sepse nëse nuk e bëni ju, ne do ta bëjmë.”
Sheiku Mohammed pritej të merrte pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më vonë të enjten, pjesë e një shtytjeje diplomatike nga Katari pas sulmit.
Sulmi në territorin e një aleati të SHBA-së shkaktoi dënim të gjerë nga vendet në Lindjen e Mesme dhe më gjerë. Ai gjithashtu shënoi një përshkallëzim dramatik në rajon dhe rrezikoi të prishte bisedimet që synonin t’i jepnin fund luftës dhe të lironin pengjet që mbahen ende nga Hamasi në Gaza.
Hamasi tha në një deklaratë të martën se udhëheqësit e tij kryesorë i mbijetuan sulmit, por pesë anëtarë të nivelit më të ulët u vranë, përfshirë djalin e Khalil al-Hayya-s — udhëheqësit të Hamasit për Gazën dhe negociatorit të tij kryesor — si dhe tre truproja dhe kreun e zyrës së al-Hayya-s.
Hamasi, i cili ndonjëherë e ka konfirmuar vrasjen e udhëheqësve të tij vetëm muaj më vonë, nuk ofroi asnjë provë të menjëhershme se al-Hayya dhe figura të tjera të larta kishin mbijetuar.
Lufta në Gaza filloi kur militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor në vitin 2023, duke rrëmbyer 251 persona dhe duke vrarë rreth 1,200, kryesisht civilë. Dyzet e tetë pengje mbahen ende brenda Gazës, rreth 20 prej tyre besohet se janë gjallë.
Ofensiva hakmarrëse e Izraelit ka vrarë më shumë se 64,600 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Ministria pohon se gratë dhe fëmijët përbëjnë rreth gjysmën e të vdekurve.
