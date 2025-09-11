Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet/ Përmbytje në Durrës. Vështirësohet qarkullimi në disa rrugë
Transmetuar më 11-09-2025, 08:07

Durrës, 11 shtator 2025 – Shiu i dendur që ka rënë gjatë natës ka shkaktuar përmbytje në disa prej rrugëve të qytetit, duke sjellë vështirësi në qarkullimin e automjeteve.

Segmentet e ulëta të qytetit janë mbuluar nga uji, duke penguar lëvizjen normale.

Ekipet e emergjencave civile dhe zjarrfikëses kanë nisur ndërhyrjet për të larguar ujin nga zonat më të prekura.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit, sidomos në akset ku niveli i ujit vijon të mbetet i lartë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

