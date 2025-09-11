Bubullima dhe rrebeshe shiu/ Parashikimi i motit për sot, 11 shtator 2025

Vendi ynë që në orët e para të mëngjesit do të jetë nën ndikimin e vranësirave të shumta, të cilat pritet të jenë dominante përgjatë gjithë 24-orëshit duke gjeneruar rrebeshe shiu si fillim në veriperëndim dhe gradualisht përfshijnë të gjithë territorin e vendit, herë pas here shoqëruar me stuhi të forta ere.
Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të përmirësojnë gradualisht kushtet atmosferike në vend.
Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të ndjeshme të tyre duke u luhatur nga 13°C vlera më e ulët deri në 31°C vlera më e lartë në rang vendi.
Era do të fryjë e mesatare DHE e fortë në det duke arritur shpejtësinë mbi 65 km
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd