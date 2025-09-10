U kritikua nga Rama, jep dorëheqjen kryebashkiaku i Vlorës, Ermal Dredha

Vlorë- Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka dhënë dorëheqjen mbrëmjen e sotme. Arsyeja e largimit të kryebashkiakut nga posti është ende e paqartë. Dredha ka dhënë dorëheqjen një ditë para mbajtjes së Asamblesë Kombetare të Partisë Socialiste.
Kritikat e Ramës ndaj Dredhës kanë qenë si në mbledhjet private pa mediat, por edhe në daljet publike të Kryeministrit. Dredha gjithashtu është kritikuar edhe për mbetjet dhe për mungesën e punës nga ana e drejtorëve te bashkisë Vlorë.
Ermal Dredha qëndron në krye të Bashkisë së Vlorës që prej muajit prill të vitit 2023.
Foto arkive: Ermal Dredha gjatë një debati me Kryeministrin Edi Rama gjatë përvjetorit të PS
