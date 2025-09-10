Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjike në Durrës, mbytet në det një 16-vjeçar
Transmetuar më 10-09-2025, 20:07

Rreth orës 18:00, në lagjen nr. 13 të qytetit të Durrësit, një 16-vjeçar ka humbur jetën tragjikisht pasi është mbytur aksidentalisht gjatë notit në det.

🧑 Viktima është identifikuar si shtetasi E. V., banues në të njëjtën lagje.

Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe shkakut të mbytjes.

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 18:00, në lagjen nr. 13, Durrës, duke u larë në det, është mbytur aksidentalisht shtetasi E. V., 16 vjeç, banues në lagjen nr. 13 Durrës.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe shkakut të mbytjes.

