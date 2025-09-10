Tragjike në Durrës, mbytet në det një 16-vjeçar

Rreth orës 18:00, në lagjen nr. 13 të qytetit të Durrësit, një 16-vjeçar ka humbur jetën tragjikisht pasi është mbytur aksidentalisht gjatë notit në det.
🧑 Viktima është identifikuar si shtetasi E. V., banues në të njëjtën lagje.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe shkakut të mbytjes.
