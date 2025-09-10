Dronët rusë mbi Poloni, reagon Begaj: Dënojmë shkeljen e hapësirës ajrore!

Presidenti Bajram Begaj ka reaguar pas goditjes së territoreve të Polonisë nga të paktën 12 dronë luftarakë të lëshuar nga Rusia.
Begaj thotë se Shqipëria shpreh solidaritetin e plotë me Poloninë dhe mirëpret reagimin e saj në koordinim me NATO-n, për të ndaluar përshkallëzim të mëtejshëm të situatës.
“Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia.
Ne shprehim solidaritetin tonë të plotë me Poloninë dhe mirëpresim reagimin e saj, në koordinim me NATO-n, për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm.
Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj unitetit të Aleancës dhe sigurimit të mbrojtjes kolektive të të gjithë Aleatëve”, ka deklaruar presidenti Begaj.
Albania condemns the violation of Poland’s airspace by Russia.We express our full solidarity with Poland and welcome its response, in coordination with @NATO, to prevent further escalation.Albania remains committed to the unity of the Alliance and to ensuring the collective…— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) September 10, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd