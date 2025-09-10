Vjosa Osmani: ‘Më përndjekin vajzat’! Arrestohet kameramani në Kosovë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pas arrestimit të një kameramani, duke deklaruar se gazetarët kanë rrezikuar sigurinë e vajzave të saj të mitura. Ajo ka denoncuar publikimin e vendndodhjes, klasave dhe incizimeve të paautorizuara të tyre gjatë kohës që frekuentonin shkollën “Ismail Qemali” në Prishtinë.
Osmani ka konsideruar se gazetarët asnjëherë nuk kanë raportuar për faktin se shefja e shtetit i dërgon fëmijët në shkollë publike në Kosovë. Ajo ka shtuar se, ashtu sikurse edhe nxënësit e tjerë, edhe vajzat e saj janë përballur me probleme: ndërprerje të ujit, rrymës e ngrohjes, mungesë pastrimi dhe mungesë sigurie në shkollë.
“E vetmja gjë që bënin disa nga këta të ashtuquajtur gazetarë, ishte rrezikimi i sigurisë së vajzave të mia, të cilat shkonin çdo ditë në shkollë publike, duke publikuar vendndodhjen e tyre, klasat e tyre, incizime të paautorizuara të fytyrës së tyre, pa asnjë leje paraprake, përkundër moshës së tyre të mitur […] Njësoj, pra incizime të paautorizuara të fëmijëvë të mitur, ata tentuan të bëjnë edhe sot”, ka shkruar Osmani.
Osmani ka theksuar se prania e policisë për mbrojtjen e vajzave të saj është ligjore sepse, sipas organeve të sigurisë, ato hyjnë në kategorinë e rrezikshmërisë së lartë. Ajo ka akuzuar gazetarët duke vlerësuar se “një pjesë e rëndësishme e këtij rreziku” buron nga veprimet e “disa prej këtyre të ashtuquajtur gazetarë” që operojnë në Kosovë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd