Musk bie nga froni, ja kush është njeriu më i pasur në botë

Larry Ellison ka kaluar për herë të parë Elon Musk në listën e njerëzve më të pasur në botë, pas një rritjeje të jashtëzakonshme të pasurisë së tij, që erdhi menjëherë pas publikimit të rezultateve të shkëlqyera të kompanisë Oracle për tremujorin e fundit.
Sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg, pasuria e Ellison u rrit me 101 miliardë dollarë, duke kapur shifrën rekord prej 393 miliardë dollarësh, ndërkohë që pasuria e Musk llogaritet në 385 miliardë.
Kjo është rritja më e madhe e regjistruar ndonjëherë brenda një dite në indeksin e Bloomberg. Ajo u nxit nga performanca mbresëlënëse e Oracle, e cila tejkaloi parashikimet e analistëve, si dhe nga pritshmëritë për rritje të mëtejshme në sektorin e infrastrukturës së cloud-it. Aksionet e Oracle u rritën me 41% vetëm në një ditë, ndërkohë që kishin shënuar rritje prej 45% gjatë vitit.
Në të njëjtën kohë, aksionet e Tesla, kompania e Elon Musk, kanë rënë me 13% këtë vit, pavarësisht një pakete të re shpërblimesh për Musk që mund ta çonte në titullin e miliarderit të parë në botë me pasuri trilionëshe, nëse arrin objektivat.
Kush është Larry Ellison?
Ia kaloi Elon Musk-ut, ja kush është njeriu më i pasur në
Larry Ellison, 81 vjeç, është bashkëthemelues i Oracle dhe aktualisht mban postin e kryetarit të bordit dhe drejtorit teknik të kompanisë. Shumica e pasurisë së tij lidhet me aksionet në Oracle, një nga kompanitë më të mëdha në botë në fushën e bazave të të dhënave dhe teknologjisë cloud.
Historia e tij personale është po aq dramatike sa edhe suksesi i tij biznesor. I lindur në Bronx, Nju Jork, nga një nënë 19-vjeçare e pamartuar, Ellison u dërgua që në foshnjëri në Çikago, ku u rrit nga prindër birësues. Marrëdhënia me babain birësues ishte e vështirë, ndërsa me nënën birësuese ishte shumë e afërt. Ai braktisi universitetin për ta kujdesur kur ajo u sëmur rëndë dhe vdiq.
Me një veturë Thunderbird të blerë me kursimet e veta, Ellison udhëtoi drejt Kalifornisë, ku pas disa punëve të zakonshme, nisi karrierën në teknologji në kompaninë Ampex në vitin 1973. Aty njohu Ed Oates dhe Bob Miner, me të cilët themeloi në 1977 kompaninë Software Development Laboratories (SDL), me vetëm 2,000 dollarë kapital. Më vonë, kjo u bë kompania që krijoi Oracle, një ndër gjigantët e teknologjisë moderne.
Gjatë viteve, Oracle bleu kompani të mëdha si PeopleSoft dhe Sun Microsystems, ndërkohë që Ellison investoi edhe në pasione personale, si garat me jaht dhe blerja e ishullit Lanai në Havai më 2012.
Ellison ka pasur lidhje edhe me figura të tjera të profilit të lartë si Elon Musk (ish-anëtar bordi në Tesla), Elizabeth Holmes (ish-anëtare bordi në Theranos) dhe ka qenë një mbështetës i njohur i Donald Trump.
Pavarësisht moshës, suksesi i tij i fundit me Oracle tregon se Ellison vazhdon të mbetet një forcë dominuese në teknologji dhe biznes.
