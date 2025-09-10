Itali/ Ish-presidenti i Palermos u gjet i vdekur, ai ishte një person mediatik!

ITALI – sh-presidenti i Palermos, Paul Baccaglini, u gjet i vdekur në moshën 41-vjeçare!
Ai ka lindur në Amerikë, por rrënjët e tij janë nga Italia, ku u gjet më 9 shtator në apartamentin e tij dhe sipas autoriteteve atje, dyshohet për vetëvrasje.
Siç u theksua, trupi i të riut Baccaglini u gjet nga partnerja e tij. Nga rruga, ai ishte një personalitet mjaft i çuditshëm dhe njihej edhe për karrierën e tij në televizionin italian, pas së cilës u përpoq të merrte drejtimin e klubit të Palermos nga Maurizio Zamparini dhe ia doli mbanë.
Baccaglini lindi në Çikago dhe u rrit në Pitsburg. Pas diplomimit, ai u transferua në Itali ku u përpoq të bënte një karrierë në basketboll, por dështoi edhe pse luajti në Serie C. Më pas punoi për Radio Padova për tre vjet, dhe më pas filloi për MTV dhe Italy 1. Ai ishte jashtëzakonisht i famshëm për mënyrën se si fliste.
Atëherë i lindi ideja për të marrë përsipër Palermon dhe ai tha se qëllimi i tij është ta bëjë këtë klub një nga më të mirët në Serie A dhe të arrijë në Ligën e Kampionëve të UEFA-s. Por ai ra me ta në Serie B, dhe klubi u rikthye te Zamperini.
