Fituan 5 me 0 në Serbi, Tuchel-Kane: ‘Ishim të frikshëm’!

Anglia “shpërtheu” ndaj Serbisë, brenda në Beograd triumfoi me rezultatin e pastër 5-0, një fitore e madhe që kënaq më në fund trajnerin Thomas Tuchel:
“Mendoj se forma dhe loja e ekipit ishte e frikshme. Ndihmuam njëri-tjetrin, kishim intensitetin e duhur. Kemi punuar për të mos i lejuar asnjë goditje në portë, e të mendosh që ata janë një skuadër e fortë në shtëpi. Kjo ishte një ndeshje që kishim gjithçka, intensitet, disiplinë, mentalitetin e duhur. Merita për këtë është pa diskutim e lojtarëve. U treguan të jashtëzakonshëm, ky është një standard që duhet të ruajmë, duhet të jetë një pikë referimi për ne”, u shpreh Tuchel pas fitores me “manitas” kundër Serbisë.
I kënaqur me paraqitjen e ekipit u shfaq edhe Harry Kane, me kapitenin që nuk mungoi në apel duke realizuar golin e tij të 74 me ekipin përfaqësues:
“Ka pasur shumë zhurmë, por ne jemi të kënaqur me çfarë kemi bërë. Jo gjithnjë është e thjeshtë kundër ekipeve që mbrohen me 11 lojtarë, duhet durim. Unë mendoj se ky kompeticion nis pikërisht tani. Do të ketë ndeshje të vështira nga këtu e deri në Botëror, por ne do të mbajmë këtë sfidë si pikë referimi”, u shpreh Harry Kane pas ndeshjes.
