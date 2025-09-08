Gjendet granatë e pashpërthyer në tarracën e një biznesi në Fushë-Krujë

Një granatë e pashpërthyer është gjetur pasditen e sotme në tarracën e një shtëpie funerali në fshatin Kameras të Fushë-Krujës.
Granata është gjetur nga pronari i ndërtesës, Arbër Sala i cili po kryente disa rregullime.
Pas kësaj situate në zonë ka mbërritur RENEA dhe forcat xheniere të cilat bënë të mundur demontimin e granatës.
Edhe pse pronari nuk njihet si një person problematik, dhe prej vitesh operon në këtë biznes, pak kohë më parë ka qenë gjithashtu pre e një zjarrvënie – ku për pasojë u dogj magazina e vjetër.
Arber Sala, sipas burimeve lokale, nuk njihet si person problematik në zonë. Ai prej vitesh operon në fushën e shërbimeve funerale, ndërsa disa kohë më parë ka qenë viktimë e një zjarrvënie, ku iu dogj një magazinë e vjetër. Ndërtesa ku u gjet granata është një objekt i ri ndërtuar së fundmi.
