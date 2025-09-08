Gjimshiti për ndeshjen me Letoninë: Nesër japim 100%. Është shansi i fundit për t’u kualifikuar!

Kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit, Berat Gjimshiti është optimist për ndeshjen e nesërme ndaj Letonisë. Duke e theksuar se vetëm një rezultat pozitiv i hyn në punë kuqezinjve, ai tha në konferencën me gazetarët, se kjo është mundësia e fundit që Shqipëria të shpresojë për një kualifikim historik në Kupën e Botës.
Ai tha se kombëtarja do të japë 100% në fushën e blertë.
Deklarata e Gjimshitit:
Nuk do jetë e thjeshtë, por jemi shumë pozitiv. Presioni sigurisht që dihet, por kur ke presion, përqendrimi është më i lartë. Duhet të marrim ato tri pikë që janë të nevojshme për t’u kualifikuar.
Sigurisht që i kemi parë ndeshjet, por edhe ndeshjen me Serbinë. Ajo ndeshje që zhvilluam atje nuk ishte e mirë, sigurisht që kemi gabuar. Duket dhe në ndeshjet që kemi parë në eliminatore. Edhe Holanda dje mezi fitoi me Letoninë. Na duhen ato tri pikë patjetër. Gjëja më e bukur dhe më e rëndësishme është që e kemi vetë në dorë.
Mesazhi është që do japim 100% për të realizojmë ëndrrën që të kualifikohemi në Botëror. Për gjithë Shqipërinë do të ishte diçka e bukur. Nesër do të jemi gati dhe do japim gjithçka për ato tri pikë. Do japim maksimumin dhe ta shijojnë edhe tifozët.
Dëshira është shumë e madhe. Nesër do të jetë një ndeshje ndryshe, me Gjibraltarin pritshmëritë ishin më të mëdha dhe presioni ishte në pikëpyetje. Trajneri aty ka provuar lojtarë të rinj. Këtu do të jetë më ndryshe. Sepse duhen tri pikët. Dëshira sigurisht që është aty, sepse është dëshira për t’u kualifikuar në Botëror.
E dimë që është shansi i fundit, vetëm nëse ata të tjerët gabojnë. Është shansi i fundit për t’u kualifikuar. Skuadra është e vetëdijshme që ndeshja nesër mund ta ndryshojë grupin dhe t’i vendosë në presion të therët. Tri pikët vlejnë shumë nesër dhe për ndeshjet e tjera që do të vijnë më pas.
Nëse luan me këto kombëtaret që janë më të “vogla”, është një lojë ndryshe, me Serbinë ishte më e hapur ndeshja. Me Letoninë ishte pak më ndryshe, sepse dhe ata i dinë cilësinë që mund të arrijnë. Në futbollin e sotëm është më shumë loja fizike, unë e shoh dhe në Itali këtë.
