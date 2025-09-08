Hapja e shkollave, kryepolici Proda ka një mesazh për të gjithë nxënësit

Drejtorii Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, lëshoi sot një mesazh për fillimin e vitit të ri shkollor.
Proda siguron nxënës, mësues dhe prindër se "për Policinë e Shtetit, siguria në shkolla është dhe mbetet prioriteti ynë kryesor".
"Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, oficerët e sigurisë në shkolla, mësuesit, drejtuesit e shkollave, prindërit dhe qeveritë e nxënësve, Policia e Shtetit do të jetë pranë jush përmes Patrullave të Përgjithshme, strukturave të Policimit në Komunitet, Policisë Rrugore dhe Policisë Kriminale, për të garantuar mjedise të sigurta brenda dhe rreth shkollave.
Ne besojmë se vetëm së bashku mund t’u japim fëmijëve tanë atë që meritojnë: një vit të qetë, të sigurt dhe të mbushur me dije.
Ftoj të gjithë aktorët që i ngarkon ligji për zbatimin e masave të përcaktuara në Paketën e Sigurisë në Shkolla, që të kontribuojnë në interesin e përbashkët: sigurinë e fëmijëve tanë".
