Caktohet data për seancën e parë të legjislaturës së re. Ja kur mblidhet Kuvendi i ri

TIRANË- Mbledhja e parë e Legjislaturës së XI-të të Kuvendit do të mbahet më 12 shtator 2025. Deputetët e rinj do të mblidhet dhe betohet të premten, në orën 10:00, një ditë pas Asamblesë së Partisë Socialiste.
Në parlamentin e ri, PS do të ketë 83 deputetë. Nga 140 që të hyjnë në Parlament, 72 prej tyre janë të rinj dhe ulen për herë të parë në Kuvend.
Nga zgjedhjet e 11 majit, PS ka fituar 83 mandate, PD dhe aleatët e saj 50 vende deputetësh, PSD 3 mandate, Mundësia 2 mandate, Lëvizja Bashkë 1 mandat dhe Nisma Shqipëria Bëhet 1 mandat
