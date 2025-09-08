Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vajza me prejardhje nga Kosova shpallet Miss Finlanda 2025
Transmetuar më 08-09-2025, 16:32

FINDLANDË- Për herë të parë një vajzë me origjinë nga Kosova është shpallur "Miss Finlanda 2025". Me një baba nga Kosova dhe një nënë nga Finlanda, Sarah Dzafce tha se trashëgimia e saj e përzier e ka bërë më të lehtë lidhjen me njerëz nga prejardhje të ndryshme.

Dzafce ia atribuoi fitoren e saj mbështetjes së fortë familjare. Shoqëruesja e parë ishte Tara Lehtonen, ndërsa Julianna Kauhaniemi u rendit e dyta nënkampione.

