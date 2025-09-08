Vajza me prejardhje nga Kosova shpallet Miss Finlanda 2025

FINDLANDË- Për herë të parë një vajzë me origjinë nga Kosova është shpallur "Miss Finlanda 2025". Me një baba nga Kosova dhe një nënë nga Finlanda, Sarah Dzafce tha se trashëgimia e saj e përzier e ka bërë më të lehtë lidhjen me njerëz nga prejardhje të ndryshme.
Dzafce ia atribuoi fitoren e saj mbështetjes së fortë familjare. Shoqëruesja e parë ishte Tara Lehtonen, ndërsa Julianna Kauhaniemi u rendit e dyta nënkampione.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd