Flori Mumajesi ‘thyen heshtjen’, publikimi me zërin e Elvana Gjatës ndez rrjetin

Prej kohësh i distancuar nga vëmendja publike, kantautori Flori Mumajesi rikthehet sërish përmes një postimi enigmatik në rrjetet sociale. Një Instastory e fundit ka ndezur kureshtjen e ndjekësve.
Në videon e publikuar, ekrani mbizotërohet nga errësira, ndërsa tingujt në sfond janë thellësisht emocionalë. Në mes të kësaj atmosfere, dëgjohet zëri i Elvana Gjatës, i vendosur dhe intenziv:
“A do ta harrosh si njeri… apo e do vërtet në jetën tënde? Thuaj të vërtetën.”
Përballë tonit të saj të vendosur, Mumajesi përgjigjet me një pasiguri të hapur, por të sinqertë:
“S’e di.”
Më pas, ndjekuesit përfshihen nga fragmente nga kënga e tij e njohur “Pa jetë”:
“Si mund të t’dojë dikush ty nuk e di, kur ti e hedh në plehra atë dashuri.”
Videoja përfundon me një moment të pazakontë dhe reflektues — një kor fëmijësh që këndon një pjesë të atëjtë këngë, duke i shtuar postimit një ndjesi dramatike dhe meditimi.
Reagimet e publikut nuk kanë munguar. Shumë fansa po spekulojnë se ky mund të jetë sinjal i një rikthimi muzikor nga Flori Mumajesi, pas një periudhe të gjatë heshtjeje. Të tjerë e shohin këtë moment si një reflektim personal mbi të shkuarën dhe marrëdhëniet e tij—që mbetet i hapur për interpretime.
