Del foto e rumunit që ekzekutoi Renato Hoxhajn në Vlorë. Autori vrasës me pagesë, krimi u porosit nga Dubai

Publikohet foto e Daniel Cornea, autori i vrasje së Renato Hoxhës, ngjarje e ndodhur më 27 prill 2025 në qytetin e Vlorës.
53-vjeçari rumun ishte shpallur në kërkim prej pesë muajsh, dhe ende vijon puna për kapjen e tij.
Ngjarja tronditëse u regjistrua në lagjen ‘Hajro Çakërri’, ndërsa Hoxhaj po shkonte në punë si roje objekti.
58-vjeçari, u qëllua me dy plumba në kokë dhe një në trup, një goditje e saktë dhe e padiskutueshme, e cila, sipas hetuesve, tregon një qëllim të qartë: eliminimin total.
Hetimet paraprake tregojnë se autorët e krimit kishin informacion të saktë në lidhje me lëvizjet e Hoxhajt – ata e dinin që ai punonte të dielave dhe largohej herët në mëngjes. Ishte pikërisht kjo saktësi që duket se është shndërruar në një katastrofë për të.
Ekspertët mjeko-ligjorë theksojnë se goditja në qendrat nervore tregon qartë se nuk ishte një konflikt spontan, por një atentat i studiuar në detaje. Burime pranë hetimit flasin për një urdhër të ardhur nga jashtë vendit, konkretisht nga një grup kriminal me seli në Dubai, i cili dyshohet se ka porositur vrasjen.
Një nga pistat e para të hetimit ishte një mosmarrëveshje për pronën, por kjo u përjashtua shpejt. Sipas burimeve policore, atentati duket se lidhet me krimin e organizuar. Dyshohet se Hoxhaj mund të ketë pasur njohuri ose kontakte që e bënin të rrezikshëm për dikë.
Ndërkohë, personi i parë, djali i një ish-deputeti, është arrestuar për përfshirje të mundshme në atentat, ndërsa disa të tjerë janë shpallur në kërkim.
Hetuesit po punojnë për të zbuluar fijet e ndërthurura të një rrjeti që lidh grupet kriminale nga veriu në jug të vendit, të cilat komunikojnë dhe bashkëpunojnë me urdhra që vijnë nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
E diela si dita e zgjedhur për atentat nuk ishte e rastësishme. Përveç rutinës së viktimës, ajo u shfrytëzua për shkak të vigjilencës së
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd