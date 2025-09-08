Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Momente prekëse në një shkollë në Fier. 17 vjeçari e përplasi babain për vdekje me makinë, dy vajzat shkojnë në shkollë shoqëruar nga mamaja e tyre
Transmetuar më 08-09-2025, 14:13

Edhe pse ëndrra më e madhe e Kreshnik Tomanit, 35- vjeçarit të ndjerë i cili ndërroi jetë pasi u përplas me një automjet në 24 gusht, nga një 17 vjeçar, ishte jo vetëm të shkollonte vajzat e tij, por Nikitën ta bënte këngëtare, gjithçka u përmbys.

Në këté ditë të parë të shkollës Nikita dhe motra e saj Fjonisa , nuk u shoqëruan nga babai i tyre i dashur, dhe as me buzëqeshje si gjithë fëmijët e tjerë.

Të kapura për dore nga nëna e tyre Kristina e cila mbante me vete dhe foshnjën 9- muajshe teksa përmbahej të mos lotonte, dy vajzat iu bashkuan fëmijëve të tjerë , në shkollën e mesme artistike “Jakov Xoxa” për të nisur rrugëtimin e dijes.

Një histori e dhimbshme, që i dha ngjyrë gri një dite te vecante si kjo e sotmja.

