Del foto e viktimës së dytë në Shkodër, truproja i Erogen Brajoviç!

Në foto: Liridon Kraja/ Eugen Vasos Brajoviç
Personi që shihni në foto është Liridon Kraja, truproja i Eugen Vasos Brajoviç.
31-vjeçari mbeti i vrarë mëngjesin e sotëm gjatë atentatit mafioz në mes të Shkodrës.
Nga atentati mbeti e plagosur edhe kamerierja 25-vjeçare, Meri Kaceri.
Ndërkohë, i vdekur mbeti Armando Pali dhe Liridon Kraja.
Autori 29-vjeçar, Ragip Gila u vu në pranga disa minuta pas ngjarjes.
Liridon Kraja
