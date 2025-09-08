Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e viktimës së dytë në Shkodër, truproja i Erogen Brajoviç!
Transmetuar më 08-09-2025, 13:38

Në foto: Liridon Kraja/ Eugen Vasos Brajoviç

Personi që shihni në foto është Liridon Kraja, truproja i Eugen Vasos Brajoviç.

31-vjeçari mbeti i vrarë mëngjesin e sotëm gjatë atentatit mafioz në mes të Shkodrës.

Nga atentati mbeti e plagosur edhe kamerierja 25-vjeçare, Meri Kaceri.

Ndërkohë, i vdekur mbeti Armando Pali dhe Liridon Kraja.

Autori 29-vjeçar, Ragip Gila u vu në pranga disa minuta pas ngjarjes.

Liridon Kraja

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

