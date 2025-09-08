Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë, GJKKO lë në burg ish-presidentin Ilir Meta! 8 Shtator, 20250
Transmetuar më 08-09-2025, 12:16

Gjykata e Posaçme e Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi këtë të hënën masën e sigurisë “arrest me burg” për Presidentin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta.

Mësohet se në këtë seancë, ish Presidenti Ilir Meta nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga avokatët Kujtim Cakrani.

Kujtojmë që Meta kërkon zëvendësimin e masës arrest me burg me një masë më të butë, ku avokati argumenton se tashmë nuk ekziston më mundësia që Ilir Meta të prishë provat, për shkak se hetimi është mbyllur dhe dosja ka kaluar për gjykim.

Ish-presidenti u arrestua më 21 tetor 2024 dhe që prej atëherë ndodhet në paraburgim me masën “arrest në burg”.

Ilir Meta akuzohet për disa vepra të rënda penale, përfshirë korrupsion pasiv dhe pastrim parash.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...