Kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë, GJKKO lë në burg ish-presidentin Ilir Meta! 8 Shtator, 20250

Gjykata e Posaçme e Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi këtë të hënën masën e sigurisë “arrest me burg” për Presidentin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta.
Mësohet se në këtë seancë, ish Presidenti Ilir Meta nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga avokatët Kujtim Cakrani.
Kujtojmë që Meta kërkon zëvendësimin e masës arrest me burg me një masë më të butë, ku avokati argumenton se tashmë nuk ekziston më mundësia që Ilir Meta të prishë provat, për shkak se hetimi është mbyllur dhe dosja ka kaluar për gjykim.
Ish-presidenti u arrestua më 21 tetor 2024 dhe që prej atëherë ndodhet në paraburgim me masën “arrest në burg”.
Ilir Meta akuzohet për disa vepra të rënda penale, përfshirë korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd