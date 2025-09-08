Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ky është autori i masakrës me dy të vr*rë dhe dy të plagosur në Shkodër
Transmetuar më 08-09-2025, 10:29

Ky është Ragip Gilaj, banues në Shkodër autor i masakrës me dy të vrarë e dy të plagosur në Shkodër.

Policia bën me dije se ai është kapur bashkë me armën e krimit dhe makinën që ka tentuar të largohet.

Në momentin e ngjarjes, i dyshuari Ragip Gilaj ishte me skafandër në kokë dhe me një veshje blu ndërkohë që ka hapur zjarr në drejtim të personave të plagosur.

Ai u largua por u aksidentua gjatë arratisë dhe policia e kapi pranë një ure në lumin Kir.

Të vrarë mbetën Armando Pali dhe Liridon Kraja, Ndërsa mes të plagosurve është edhe Erogen Vaso alias Brajoviç, vëllai i të arrestuarit Denis Brajoviç dhe një kamariere.

Sipas bluve pas disa minutash ndjekjeje, është bërë e mundur edhe kapja e autorit Ragib Bila dhe është sekuestruan një armë zjarri automatike.

Ende nuk bëhen me dije rrethanat dhe motivet e ngjarjes.

