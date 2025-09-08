Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Masakra me dy të vrarë dhe dy të plagosur në mes të Shkodrës, autori u aksidentua në tentativë për t’i ikur policisë
Transmetuar më 08-09-2025, 10:09

SHKODËR- Autori i vrasjes me dy viktima dhe dy të plagosur në një lokal në Shkodër ka tentuar t’i largohet policisë dhe gjatë tentativës ai është aksidentuar. Konkretisht ai është aksidentuar te ura e trenit dhe më pas në këmbë ka tentuar që t’i ikë policisë në pjesën e lumit Kir.

Por ai u vu në pranga nga forcat Shqiponja, ndërsa është sekuestruar edhe arma e krimit. Siç u raportuar autori kriimin e ka kryer me një motor dhe më pas tenoti të largohet.

