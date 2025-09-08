Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U vra në atentatin në Shkodër, ky është Armando Pali, ish-anëtar i Këshillit Bashkiak dhe ish-punonjës i IKMT-së
Transmetuar më 08-09-2025, 09:50

Armando Pali mbeti i vrarë nga atentati me breshëri plumbash në qendër të Shkodrës, pranë një lokali pranë bashkisë. Ai ishte duke pirë kafe me anëtarin e grupit të Bajrit, Erogen Vaso (Brajoviç) kur autorët janë afruar dhe kanë qëlluar me breshëri ndaj tyre. Dyshohet se shënjestër ka qenë Erogen Vaso (Brajoviç), vëllai i Denis Bajrit.

Ndërkohë, Armando Pali rreth 10 vite më parë ka qenë anëtar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës, nën logon e PBDNJ. Ndërkohë, ai ka qenë edhe punonjës i IMT-së së Shkodrës.

