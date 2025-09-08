Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 8 shtator 2025

Lexo horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë kanë rezervuar yjet: parashikimet astrologjike për çdo shenjë mbi dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin.
Dashi
Jeni në një pikë kthese. Hëna shkëlqen pikërisht në shenjën tënde dhe energjia duket sikur shpërthen brenda teje. Ndjen një shtysë pothuajse të pakontrollueshme për të thënë gjithçka që të kalon në mendje. Ata që të njohin e dinë që shpesh je kritik… deri në ashpërsi. Kjo sinqeritet i yti, që shpesh është arsye krenarie, mund të të shtyjë përtej kufijve, duke gjeneruar pasoja të paparashikuara tek ata që të dëgjojnë. Të tjerët të shohin si të drejtpërdrejtë, të fortë; një tipar që e bën çdo përballje të menjëhershme e të nxehtë. Ki kujdes që disonanca e Jupiterit të mos sjellë probleme ligjore apo kontraktuale. Mbaje vëmendjen tek çështjet që kërkojnë ekuilibër: mjafton pak për të krijuar tension në këto fusha, ndaj çdo hap duhet matur. Dashuria, përkundrazi, është e favorizuar: mund të ketë takime të reja dhe emocione që të rikthejnë tek e shkuara.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Brenda teje pulson dëshira për t’u afirmuar, për të kapërcyer pengesat me vendosmëri. Impulsiviteti sjell hov të fuqishëm, por edhe të shtyn drejt territoreve të pasigurta, ku rreziku i keqkuptimeve rritet. Energjia jote është ngjitëse, dëshira për të vepruar të largon nga pasiviteti dhe të bën protagonist të padiskutueshëm të ditëve. Por ndalu një çast: reflektimi duhet të shoqërojë guximin. Pika jote e vërtetë e forcës lind nga balanca mes instinktit dhe ndërgjegjësimit për situatat që po jeton. Në marrëdhëniet me të tjerët, sinqeriteti e ngjyros çdo fjalë, por kërkon kujdes: nëse je larguar nga një grup apo një rol, ose po punon për më shumë kompani, mund të lindin konflikte, xhelozi profesionale. Megjithatë, ti nuk tërhiqesh kurrë.
Demi
Ndalu pak dhe prit deri më datë 19 shtator para se të krijosh turbullira emocionale në dashuri ose të gjykosh me nxitim dikë që të intereson: fundi i muajit sjell qartësi të reja, duke shpërndarë pasiguritë dhe duke i dhënë hapësirë emocioneve të vërteta të zemrës. Ndonjëherë puna dhe sfera emocionale ngatërrohen: ndihesh më pak i sigurt, ushqen dyshime në dashuri. Mendja të kthehet tek tensionet e gushtit ose tek ajo ndjesi e hidhur sikur ke humbur diçka a dikë me vlerë. Java hapet në mënyrë të lodhshme, por mes të mërkurës dhe të enjtes mbërrin një frymëmarrje lehtësuese që të jep më shumë kthjelltësi për të parë gjërat.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Pritja nuk është virtyti yt, por tani durimi është një aset. Dashuria bëhet një fushë vëzhgimi të heshtur: lexon shenja, interpreton gjeste, do më shumë qartësi nga ai që do. Nëse nuk merr përgjigjet që do, mos i thuaj vetes “mjaft”, prit pas datës 19: do të vijë dhurata e gjykimit më të kthjellët dhe mundësia për të rishkruar kufijtë e tu emocionalë. E shkuara e afërt lë gjurmë pakënaqësie dhe ndjesinë se ke dhënë shumë pa marrë mjaftueshëm. Reflekto mirë mbi atë që vlen ta mbash dhe mbi atë që duhet ta lësh pas. Bëhu besnik ndaj instinktit tënd: kur gjen qetësi, aftësia jote e gjykimit përforcohet, duke të ndihmuar të bësh zgjedhje më të sigurta si në menaxhimin e parave, ashtu edhe në marrëdhëniet sentimentale e profesionale. Rishikime financiare të nevojshme.
Binjakët
Fillimi i javës sjell Venusin në favor: entuziazëm dhe stimuj mendorë. Ndjen nevojën të veprosh, të provosh, të mësosh: që sot gjej guximin të dërgosh atë email të mbetur pezull, të bësh propozime. Projektet e reja të tërheqin, ndezin një mori intuitash. Mendja jote është si një kaleidoskop idesh dhe ndjenjash, gjithnjë e kthyer drejt së ardhmes dhe gjithmonë e uritur për gjëra të reja. Por në këtë gjallëri të brendshme, rrezikon që mbrëmja të të lodhë: më mirë shmang orët e vona. Kjo tension i brendshëm duhet shkarkuar në dashuri, ku Venusi dhe Marsi sjellin sensualitet dhe mundësi takimesh, ndonjëherë edhe paralele me një lidhje ekzistuese por të pakënaqshme. Fundjava tjetër nis me Hënën në shenjën tënde: fillo të planifikosh diçka të bukur me kë ke dëshirë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Duke ndjekur çdo stimul, je mes ëndrrës dhe konkretësisë. Rreziku është të harrosh thelbësoren, kur përpiqesh t’u përkushtohesh të gjithave e për pasojë vështirë arrin objektivat kryesore. Në dashuri jeton mes dëshirës për ndjesi të reja dhe nevojës për stabilitet: fiton zemra që do, por duhet të ngadalësosh e të dëgjosh. Vetëm kështu krijohen lidhje të thella. Kreativiteti yt është një armë e çmuar, por vetëm nëse shoqërohet me aftësinë për të zgjedhur dhe për t’u dhënë prioritet gjërave dhe njerëzve që e meritojnë kohën dhe energjinë tënde.
Gaforrja
Nëse pranë teje ka dikë me të cilin ndan një projekt jete, ndjen dëshirën ta forcosh atë lidhje, t’i japësh baza dhe perspektiva të reja. Sot dhe nesër mbërrin një ngarkesë detyrash që rrezikon të të lodhë: kërkesa të vazhdueshme, ngjarje për të organizuar apo një listë pafund detyrash që të zgjat ditën deri vonë. Në pamje të parë duket si lodhje, por çdo sfidë ka shijen e suksesit: çdo pengesë e kaluar të shton sigurinë e brendshme. Është kohë marrëveshjesh, kontratash, angazhimesh të rëndësishme për vjeshtën. Në dashuri, çiftet e forta mendojnë për bashkëjetesë apo martesë. Jupiteri është në shenjën tënde. E rëndësishme është të arrish qëllimin që ke zgjedhur, pa u shpërqendruar nga “zhurmërat” përreth.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Ditët në vijim sjellin frymë të re: mbërrijnë konfirmime që i prisje, si për çështje profesionale (prova, kontrata, rinovime), ashtu edhe për qartësi në marrëdhënie. Jupiteri të shtyn të konsolidosh atë që ke mbjellë. Edhe nëse ndonjë plan bie poshtë, është në rregull: ka mbaruar funksionin e tij dhe tani duhet ndryshim. Vjeshta të jep mundësi e dukshmëri. Nga ana psikologjike ndjen urgjencën për të krijuar siguri rreth vetes, duke u afruar me ata që kanë treguar besnikëri dhe duke bërë rend në marrëdhënie. Nevoja për mbrojtje bashkëjeton me dëshirën për të guxuar, sidomos në punë dhe në vendime për të ardhmen. Edhe në ditë të ngarkuara si kjo e sotmja, ndjeshmëria jote mbetet aleati më i madh për të kuptuar të tjerët dhe për të menaxhuar me kujdes energjitë në lidhjet që kanë më shumë rëndësi.
Luani
Luani është tani një nga shenjat më të forta të zodiakut, gëzon një pozitë të ndritur. Hëna sot favorizon çdo dialog: biseda të lëna pezull gjejnë përfundim të pjekur e konstruktiv. Midis së hënës dhe së martës mbërrijnë mundësi force që të lejojnë të tregosh anën më të mirë të vetes. Çdo gjë rrotullohet rreth vitalitetit tënd dhe dëshirave që zgjedh të ndjekësh. Të vazhdosh pa hezitim është strategjia më efikase; rivalët mund të kapërcehen, sukses për ata që kanë një bazë të fortë. Venusi ndriçon në shenjën tënde, sjell mirënjohje dhe histori dashurie që premtojnë zhvillime të rëndësishme; dikush ndodhet përballë zgjedhjeve vendimtare që shënojnë një “para” dhe “pas” në jetën e tij.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Nëse shikon brenda vetes, zbulon një përgjegjësi të re në menaxhimin e ndjenjave dhe ambicieve. Po kalon një fazë ku kërkohet guxim për të mbrojtur vizionet e tua; ky moment rigjallëron edhe projekte të mbetura pezull prej shumë kohësh. Në dashuri ke dëshirë të forcosh ose të zyrtarizosh qëllimet e tua; tërheqja bëhet më e fuqishme, dëshira për t’u dalluar udhëheq çdo hap edhe në marrëdhënie shoqërore. Ana psikologjike ndërthuret me nevojën për të marrë vëmendje, por edhe për ta dhënë atë. Je shpesh pikë referimi për shumëkënd; sfida është të hapesh ndaj perspektivave të reja pa rënë në krenari të tepruar: nuk ke nevojë të vërtetosh se je i aftë, faktet flasin vetë!
Virgjëresha
Qielli mbi Virgjëreshën sjell qartësi dhe hov. Ambicia dhe guximi shfaqen, duke të dhënë vetëdije të re për aftësitë e tua. Nëse shikon me kujdes jetën tënde, të tashmen dhe të shkuarën, gjen arsye krenarie, duke lejuar të dalë miratimi dhe respekti për rrugën e bërë. Muajt qershor dhe korrik, të shënuar nga pasiguri dhe dyshime mbi zgjedhjet e tua, tani duken larg: atëherë ndiheshe i pavlerësuar ose i panjohur nga të tjerët… një ndjesi që sot ia lë vendin forcës së atij që vepron duke ndjekur dëshirat e veta, ndoshta në mënyrë më egoiste, por me qetësi të gjetur sërish. Në mëngjes mund të ndjesh ende pak bezdi apo shqetësim, por që pasdite fryn një erë kthjellimi që e ndriçon situatën. E mërkura dhe e enjtja janë ditë të mbushura me përgjigje konstruktive.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Ky konfigurim i ri planetar të lejon të mos varet më nga gjykimi i të tjerëve: e rizbulon veten më të sigurt në zgjedhje dhe më të prirur të ndjekësh atë që vërtet të pëlqen. Nëse dikur ke menduar se një zgjedhje jote ka qenë gabim, tani kupton se ka qenë e kundërta; e kupton edhe më shumë kur sheh kundërshtarët e tu të vërtetë apo të supozuar, që tani janë të hutuar, ndërsa dikur mbështeteshin vetëm tek krenaria ose pushteti i tyre i përkohshëm. Në marrëdhënie vendos përparësi respektin për veten dhe nevojat e tua; hap derën për zgjidhje të reja, duke përqafuar mundësinë për të ndryshuar pa frikë. Fillon një cikël i ri: energjia mendore rritet, aftësia për të planifikuar forcohet dhe si në familje, ashtu edhe në punë, kjo forcë pasqyrohet në vlerësimin që merr nga të tjerët.
Peshorja
Të shikuarit me shumë kujdes e hollësi të çështjeve të punës mund të kthehet në problem, sidomos nëse je duke nisur një projekt që kërkon lodhje të dyfishtë. Shumë angazhim, orare të pamundura, për disa edhe zgjime herët. Ndoshta thjesht po përpiqesh të rikuperosh kohën e humbur, ose ke mbyllur një rrugë për të hapur një tjetër që kërkon angazhim të jashtëzakonshëm dhe ndonjëherë nisje nga zero. Me Jupiterin në disonancë, ndryshimet e mëdha nuk janë të këshillueshme, por e rëndësishme është të kesh pranë një person që të do. Me Venusin në favor, kjo është e mundur.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Je i aftë të analizosh çdo detaj: kritika jote është si lente që vë në dukje si pikat e forta, ashtu edhe dobësitë e çdo situate. Kjo metikulozitet mund të të gllabërojë, sidomos kur nis një projekt të ri ose ndjen peshën e kohës që ikën. E di mirë që përballë një zgjedhjeje të rëndësishme ke prirje të mbetesh i pavendosur dhe të reflektosh gjatë. Kur më në fund vendos, shpesh e bën me një vendosmëri të fortë, madje agresive. Ky qëndrim maskon pasigurinë dhe e bën të vështirë për të tjerët të shohin sa i ndjeshëm je në të vërtetë ndaj ndryshimeve. Tani po fillon një përvojë që të kërkon energji të dyfishtë krahasuar me të kaluarën. Edhe kur bën të njëjtin punim ose studim, e ndien që gjithçka kushton më shumë lodhje. Pasiguria rritet, sidomos nëse ke frikë se nuk mund t’i kënaqësh të gjithë ose të arrish standardet e larta. Kalimi i Jupiterit në katror të këshillon të mos hedhësh hapa të rinj të mëdhenj, por gjithsesi të mos izolosh veten. Të ndjerit pranë një personi besnik rikthen qetësinë. Venusi sjell empati dhe dëshirë për përkëdhelje: afrohu tek ata që të duan, aty gjen aftësinë për të zbutur ankthin dhe për të parë sërish anët pozitive të jetës tënde.
Akrepi
Çfarë nuk shkon? Kush po të shqetëson? Ka marrëdhënie që nuk funksionojnë. Jeta profesionale është mjaft e mbrojtur nga Jupiteri, por miqësitë dhe ndjenjat duken të zbehta. Mund të ndihesh në një gjendje mosbesimi apo parehatie. Është e qartë se kush ka përjetuar një tradhti e ka të vështirë të besojë sërish; ndërkohë je nën vëzhgimin e të gjithëve. Ndoshta po prezanton ose po nis një punë të re, prandaj ndjen mosbesim dhe ke dëshirë të mbrohesh duke mos dëgjuar shumë të tjerët. Kjo mund të jetë një zgjedhje e mirë për të mos u ndikuar negativisht. Përfundimisht, puna po, dashuria ka nevojë për kujdes…
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Po kalon një fazë ku perceptimet e tua janë më të sakta se kurrë për çështjet profesionale. Puna ecën me një qetësi relative falë një mbrojtjeje astrale. Por në dashuri situata nuk është e qartë: ndjenjat të shqetësojnë dhe nganjëherë të destabilizojnë. Kujtimet e zhgënjimeve të shkuara ngjallin barriera mbrojtëse. Je nën gjykimin e të tjerëve dhe kjo të shtyn të mbrosh veten më shumë. Paraqitja e punës tënde sjell ankth, por edhe dëshirë për t’u dukur i fortë dhe i vendosur. Zgjedhja për të injoruar thashethemet dhe fjalët boshe është e drejtë: kjo të ndihmon të ruash qartësinë mendore dhe të fokusohesh tek ajo që të bën mirë. Në dashuri duhet të kuptosh dhe të verifikosh: deri më 19 është më mirë të mos marrësh vendime të nxituara.
Shigjetari
Hëna është në favor dhe kjo javë e re fillon me energji pozitive. E hëna dhe e marta janë ditë aktive; nëse ke diçka të rëndësishme për të propozuar, bëje tani dhe prit përgjigje gjatë dhjetë ditëve të fundit të muajit, që do të jenë më të mira për punën dhe kërkesat. Në dashuri shfaqesh në formën më të mirë, dhe nëse ke dikë pranë që të do, yjet mbështesin qëllimet e tua. Udhëhiqe veten nga etja për përvoja, sepse tani ke të gjitha mundësitë për të korrur frytet e zgjedhjeve të bëra me pasion e besim.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Qielli sjell një rimbushje të energjisë që të nxit të dalësh nga rutina dhe të jetosh me hov çdo mundësi, sidomos në fillim të javës. Entuziazmi të shoqëron, mendja është e kthjellët dhe gati për projekte të reja. Kjo energji ndihmon të sjellësh ide dhe t’i mbrosh me guxim. Në punë ndihesh se përgjigjet e duhura do të vijnë nëse mbetesh i vendosur në idetë e tua. Dallohet ndershmëria dhe bujaria jote. Në dashuri tërheqja është e drejtpërdrejtë, kërkon afërsinë e atyre që e vlerësojnë sinqeritetin tënd. Për beqarët, është kohë e re dashurish; për çiftet që patën kriza në korrik, mund të ketë afrim. Tani je ti që transmeton siguri.
Bricjapi
Aktiviteti është sërish në plan të parë. Prej kohësh ishte shkruar se kjo periudhë do të sillte ndryshime drejtimi, sikur nuk doje më të bëje disa gjëra dhe do të favorizoje projekte të tjera për të ardhmen. Kohët e fundit ke qenë jashtë ose je gati për një udhëtim. Hëna sot sjell pak lodhje, dhe fillimi i javës shoqërohet nga ndonjë keqkuptim apo vonesë. Rimbusho forcat dhe përpiqu të lësh gjithçka për të mërkurën.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Je mësuar ta shohësh çdo ditë si sfidë për t’u përballur me disiplinë dhe vendosmëri. Por tani ndjen se është koha të distancohesh nga aktivitete që nuk të japin më kënaqësi. Ndoshta për herë të parë, ke dëshirën të mbyllësh disa rutina. Zakonisht merr rolin e organizatorit në një grup, por tani ke nevojë për më shumë autonomi. Nuk është e nevojshme të ndryshosh punë, por duhet riorganizim. Përreth ka konfuzion, punët nuk përfundojnë dhe njerëzit nuk janë gjithmonë të besueshëm. Lodhja e akumuluar del në sipërfaqe, sjell nervozizëm dhe pak tension. Duhet të dëgjosh këto sinjale dhe të mos e forcosh veten. Edhe në dashuri mund të ketë keqkuptime të vogla, që reflektojnë dëshirën për të qenë i kuptuar, sidomos kur je i mbingarkuar nga përgjegjësitë. Rallëso, merr vendime të lehta deri në mesin e javës dhe lejo trupin e mendjen të rigjenerohen.
Ujori
E hëna dhe e marta janë ditë të vlefshme, por mes të mërkurës dhe të enjtes energjia bie dhe shfaqen çështje për t’u zgjidhur. Nuk përjashtohen tensione sentimentale me Venusin kundër. Nuk është se të gjithë zihen, por mund të ketë distanca të detyruara që duhen analizuar për të mos u kthyer në bllokime serioze. Kujdes me fjalët e tepërta. Partneri mund të të shtyjë të marrësh një vendim të shpejtë për të ardhmen, dhe kjo jo vetëm që nuk të pëlqen, por mund të të bëjë të reagosh negativisht. Qetësi!
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Java nis me kreativitet dhe hapje ndaj mundësive të reja, por rënia e energjisë në mesjavë të çon përballë çështjeve të pazgjidhura, sidomos në marrëdhëniet emocionale. Mund të ndiesh distancë, sikur ti dhe partneri flisni gjuhë të ndryshme. Kjo sjell në sipërfaqe pasiguri, plagë të vjetra apo frikën se nuk je i kuptuar. Edhe mes njerëzve mund të ndihesh vetëm. Është moment reflektimi mbi atë që do vërtet nga një lidhje. Ujori është gjithmonë i lirë, nuk e duron konformizmin, por kjo sjell edhe ndarje nga realiteti. Jo të gjitha ndjenjat janë në krizë, por këto ditë mund të kesh nevojë për hapësirë. Kjo nuk do të thotë tradhti, por vetëm rikuperim idesh. Pas datës 19 gjithçka do të bëhet më e qartë; vendimet e ngutshme para kësaj date do të ishin gabim.
Peshqit
Intuita nuk mmungon madje mund të ketë qenë që dje që një ëndërr ose një takim i veçantë të ka dhënë ndjesi të veçanta. Ke energji pozitive dhe duhet të organizosh më mirë punën. Projektet në vazhdim janë në fazë konfuzioni për shkak të Diellit dhe Mërkurit në kundërshtim, por në fund të muajit do të vijnë përgjigje më të mira. Kujto që Jupiteri të mbron, prandaj edhe nëse ka lodhje, ajo çfarë po bën tani do të të çojë në sukses deri në fund të shkurtit të ardhshëm.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm: Ditët e fundit kanë zgjuar një ndjeshmëri të jashtëzakonshme, sikur ëndrrat dhe takimet të kenë ndezur një dritë të re në jetën tënde. Intuitat vijnë papritur, të udhëhequra nga një botë emocionale e thellë që vetëm ti e njeh. Energjia e brendshme të mban, edhe pse puna kërkon rend dhe qartësi. Kjo është një fazë përgatitjeje: po mbledh copëzat për një punë që do të prezantosh pas pak muajsh. Edhe nëse përgjigjet vonojnë, kultivo durim dhe besim. Rruga është e lodhshme, por këmbëngulja dhe shpresa janë aleatët e tu më të mirë. Rri besnik ëndrrave të tua: disa mund të jenë edhe parashikuese. Është një periudhë veçanërisht e frytshme për muzikantët, krijuesit dhe për ata që janë më të lidhur me shpirtëroren. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd