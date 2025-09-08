Alcaraz mposht Sinner 3-1 dhe ngjitet në fronin e US Open

SHBA – Carlos Alcaraz është rikthyer në fronin e US Open pas vitit 2022, duke përfunduar një turne vërtet të pabesueshëm, në të cilin humbi një set në 7 ndeshje me një barazim shumë të vështirë. Këtë set ia mori sot Yannick Siner, të cilin e mundi me rezultatin 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.
Në moshën 22-vjeçare, ky tenist i shkëlqyer nga Murcia e Spanjës, ka 6 Grand Slam në karrierën e tij (6-1 në finale), duke e zgjeruar diferencën me rivalin e tij të madh, Sinner, i cili mbetet në vendin e 4-të.
Ai gjithashtu mori dhe nr. 1 të renditjes në botë sot, duke zbritur italianin nga maja pas 65 javësh radhazi. Alcaraz, i cili ka 36 javë në vendin e pare në karrierën e tij, do të kthehet në majë pas 2 vitesh.
Ishte Grand Slam-i më mbresëlënës i karrierës së Alcaraz dhe madje u diskutua që në fillim se ai kishte shortin më të vështirë nga të dy. Ajo që bëri spanjolli ishte eliminimi i kujdo që i doli përpara, ai nuk humbi asnjë set as ndaj Djokovic në gjysmëfinale dhe më në fund, në setin e tij të parë të humbur sot ndaj lojtarit më të mirë të dy viteve të fundit, is dha një përgjigje shumë mbresëlënëseduke e marrë fitoren në 4 sete. Ishte fitorja e 10-të që ai ka ndaj Siner në 15 ndeshje (10-5) dhe edhe më mbresëlënëse është fakti se ai ka fituar 7 herë në 8 takimet e tyre të fundit.
Pas Cincinnati-t, spanjolli pushton edhe US Open, i cili me të drejtë kthehet në numrin 1 në botë dhe fiton një epërsi të madhe për numrin 1 të fundvitit, pasi në Garën për në Torino ai e tejkalon italianin me më shumë se 2,500 pikë. Në sezonin legjendar që po përjeton aktualisht, ai ka tashmë 61 fitore dhe 7 tituj të fituar, 2 prej të cilëve janë Sleme dhe 3 të tjerë Masters 1000.
