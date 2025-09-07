Botërori 2026 fitojnë thellë ‘bigët’ Gjermania, Spanja e Belgjika

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 07-09-2025, 23:00
Pas humbjes ndaj Sllovakisë, Gjermania ka marrë 3 pikë në sfidën ndaj Irlandës së Veriut, në përballjen e grupit A të mbyllur 3-1.
Golit të Gnabryt iu përgjigj Price. Në pjesën e dytë Panzerat siguruan fitoren pas golave të Amirit dhe Wirtz.
Në takimet e tjera, spikat goleada 0-6 e Spanjës ndaj Turqisë, ndërsa Belgjika mundi 6-0 Kazakistanin.
