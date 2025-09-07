Mijëra mbështetës të Bolsonaros dalin në rrugë teksa Gjykata Supreme vendos për fatin e tij

BRAZIL- Mijëra mbështetës të Jair Bolsonaros filluan të mblidheshin sot në qytetet më të mëdha të Brazilit në një shfaqje force përpara vendimit të Gjykatës së Lartë mbi fatin e ish-presidentit, i cili është në gjyq për një tentativë grushti shteti. Gjyqi historik i Bolsonaros dhe shtatë të bashkëpandehurve të tij hyn në fazën e tij përfundimtare këtë javë. Vendimi i gjyqtarëve do të shpallet deri më 12 shtator.
Ish-presidenti i ekstremit të djathtë akuzohet për komplot për të qëndruar në pushtet pavarësisht humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2022 nga i majti Luiz Inácio Lula da Silva. Ish-kapiteni i ushtrisë përballet me deri në 43 vjet burg nëse dënohet.
Demonstrata kryesore filloi në orën 3 pasdite sipas orës lokale (9 pasdite ET) në Rrugën Paulista të São Paulo, ku morën pjesë shumë figura nga e djathta e Brazilit. "Ne jemi këtu për të mbrojtur legjitimitetin dhe vlerat e vendit. Gjyqi i Bolsonaros është një turp", tha pensionistja Aparasida Paula, 70 vjeç.
Mbështetësit e ish-presidentit e konsiderojnë dënimin e tij të sigurt dhe po përpiqen të bëjnë presion mbi parlamentin që të votojë një projektligj që do t’u jepte amnisti qindra njerëzve të dënuar për pjesëmarrje në trazirat e 8 janarit 2023 në Brasilia. Atë ditë, mijëra mbështetës të Bolsonaros sulmuan ndërtesat qeveritare, duke kërkuar ndërhyrjen ushtarake dhe largimin e Lulës nga pushteti, një javë pas inaugurimit të tij.
Jair Bolsonaro ndodhej në Shtetet e Bashkuara në atë kohë, por akuzohet për nxitje të trazirave. Ata që u mblodhën në Paulista Avenue mbanin pankarta me slogane në favor të amnistisë dhe kundër Lulës dhe gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. "Faleminderit, President Trump", shkruhej në disa prej tyre, në një kujtesë se presidenti amerikan vendosi tarifa ndëshkuese ndaj Brazilit sepse qeveria e tij është e angazhuar në një "gjueti shtrigash" kundër aleatit të tij, Jair Bolsonaro. Ish-presidenti 70-vjeçar, i cili është i ndaluar të kandidojë për poste deri në vitin 2030 dhe u vu në arrest shtëpiak një muaj më parë, pretendon pafajësinë dhe thotë se po persekutohet për arsye politike.
