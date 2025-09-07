Eklipsi i ‘Hënës së Përgjakur’ nuk i shpëton as Ramës. Poston foto

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka ndarë disa pamje nga eklipsi i Hënës në Shqipëri. Me anë të një postimi në Facebook, Rama shkruan se ky fenomen njihet ndryshe dhe si Hëna e plotë e grurit.
Postimi i Plotë:
Eklipsi i plotë dhe spektakolar i Hënës, i njohur si “Hëna e plotë e grurit”
Eklipsi total hënor, një nga fenomenet më të rralla astronomike, u pa nga kontinente të ndryshme, ku qielli i kthjellët lejoi një pamje të qartë dhe mbresëlënëse të këtij momenti unik. Ky ndryshim ndodh kur dielli, Toka dhe Hëna rreshtohen në një vijë të drejtë, dhe hija e Tokës filtrohet përmes atmosferës duke shpërndarë dritën blu dhe duke lejuar vetëm dritën e kuqe të arrijë në sipërfaqen hënore. Fenomeni, i quajtur “Hëna e Përgjakur”, jo vetëm që tërhoqi vëmendjen e astronomëve dhe dashamirësve të universit, por u shoqërua me rituale, meditime dhe vëzhgime në vende të ndryshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd