Huthit: E sulmuam ne me dronë aeroportin Ramon

JEMEN- Huthët e Jemenit kanë konfirmuar se kanë shënjestruar aeroportin Ramon të Izraelit duke përdorur dronë. Zëdhënësi ushtarak i rebelëve, Yahya Saree, tha se u lëshuan gjithsej tetë dronë dhe paralajmëroi se "operacionet ushtarake do të intensifikohen".
Rebelët jemenas kohët e fundit lëshuan raketa dhe dronë të shumtë kundër territorit izraelit pasi Izraeli bombardoi kryeqytetin Sanaa, duke vrarë kryeministrin dhe gjysmën e qeverisë së tyre. Ushtria izraelite, nga ana e saj, raportoi se kishte kapur tre dronë të tjerë, dy prej të cilëve para se të kalonin në territorin izraelit.
