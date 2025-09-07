Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Huthit: E sulmuam ne me dronë aeroportin Ramon
Transmetuar më 07-09-2025, 22:27

JEMEN- Huthët e Jemenit kanë konfirmuar se kanë shënjestruar aeroportin Ramon të Izraelit duke përdorur dronë. Zëdhënësi ushtarak i rebelëve, Yahya Saree, tha se u lëshuan gjithsej tetë dronë dhe paralajmëroi se "operacionet ushtarake do të intensifikohen".

Rebelët jemenas kohët e fundit lëshuan raketa dhe dronë të shumtë kundër territorit izraelit pasi Izraeli bombardoi kryeqytetin Sanaa, duke vrarë kryeministrin dhe gjysmën e qeverisë së tyre. Ushtria izraelite, nga ana e saj, raportoi se kishte kapur tre dronë të tjerë, dy prej të cilëve para se të kalonin në territorin izraelit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...