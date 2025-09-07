Duke filluar nga viti 2026, nëse peshon shumë, paguan shtesë. Mund t’ju kushtojë dyfish!

Rregullat po ndryshojnë: ata që nuk bien nën një peshë të caktuar duhet të paguajnë një taksë shtesë dhe udhëtimi tani kushton shumë më tepër.
Në vitet e fundit, çështja e kostos së vërtetë të udhëtimit ajror është bërë gjithnjë e më qendrore. Nuk ka të bëjë vetëm me tarifat e bagazheve të dorës apo shtesat e fshehura, por edhe me mënyrën se si linjat ajrore po e ripërcaktojnë vetë konceptin e “vendit në bord”.
Një transformim që rrezikon të ripërcaktojë kriteret për të drejtën e fluturimit. Midis kufijve të peshës, matjeve të standardizuara dhe kontrolleve gjithnjë e më të rrepta, pasagjerët gradualisht reduktohen në një sërë parametrash që përcaktojnë se kush mund të zërë hapësirë.
Kjo dinamikë nuk ka të bëjë vetëm me rehatinë në bord. Është një ndryshim që ngre pyetje më të gjera: sa larg mund të shkojnë linjat ajrore në përcaktimin e kritereve selektive pa i shndërruar ato në forma diskriminimi? Dhe kush vendos për ekuilibrin e duhur midis fitimit të korporatave dhe mbrojtjes së udhëtarëve?
Çështja bëhet edhe më urgjente sepse nuk është më vetëm çështje hipotezash abstrakte. Disa linja ajrore ndërkombëtare kanë filluar tashmë të futin rregulla që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e përditshme të pasagjerëve, duke prishur një industri që tradicionalisht perceptohej si gjithëpërfshirëse dhe uniforme në tarifa.
Në krye të kësaj përmbysjeje është Southëest Airlines, gjiganti amerikan me kosto të ulët. Siç zbulon TgCom 24, duke filluar nga 27 janari 2026, ata që nuk mund të futen në një vend të vetëm do të detyrohen të blejnë një biletë të dytë paraprakisht. Nuk ka garanci për rimbursim, përveç rasteve shumë specifike, ndryshe nga politika e mëparshme, e cila konsiderohej ndër më përfshirëset në industri.
Deri më tani, pasagjerët mund të kërkonin një vend të dytë direkt në aeroport dhe, nëse fluturimi nuk ishte i plotë, të merrnin një rimbursim. Megjithatë, tani blerja duhet të bëhet para regjistrimit dhe sipas kritereve më të rrepta. Masa mund të ketë një ndikim të thellë në një popullsi në të cilën mbi 70% e të rriturve klasifikohen si mbipeshë ose obezë.
Southëest nuk është e vetmja në këtë qasje. Air France, Ryanair dhe Virgin Atlantic kanë prezantuar tashmë politika të ngjashme, megjithëse me metoda të ndryshme. Ideja e pagesës më të lartë për më shumë hapësirë mund të bëhet një standard i ri ndërkombëtar, duke sjellë një të ardhme ku fluturimi nuk do të jetë më i njëjtë për të gjithë.
