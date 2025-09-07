Trump del me propozim të ri për Hamasin: Lironi të gjitha pengjet dhe lufta mbaron menjëherë. Izraeli është dakord

Presidenti amerikan, Donald Trump, i ka paraqitur Hamasit një propozim të ri për një marrëveshje gjithëpërfshirëse: lirimin e të gjithë pengjeve (të gjallë dhe të vdekur) në ditën e parë të marrëveshjes në këmbim të lirimit të mijëra të burgosurve palestinezë, përfshirë qindra anëtarë të Hamasit.
Izraeli gjithashtu do të ndalojë operacionin e tij për të pushtuar Qytetin e Gazës, raportoi Channel 12 këtë mbrëmje.
Trump do të menaxhojë drejtpërdrejt negociatat për t’i dhënë fund luftës. Armiqësitë nuk do të rifillojnë derisa të përfundojnë bisedimet. Hamasi ende nuk është përgjigjur.
Izraeli thuhet se është i gatshëm të pranojë propozimin e Trump. Sipas një burimi pranë kryeministrit Benjamin Netanyahu, Izraeli po e “shqyrton shumë seriozisht” propozimin e ri të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për lirimin e pengjeve dhe thirrjen e një armëpushimi.
“Me sa duket, Hamasi do të vazhdojë të refuzojë”, thotë burimi.
Propozimi i Trump kërkon lirimin e të gjithë pengjeve në ditën e parë të armëpushimit dhe, nëse bisedimet pasuese japin fryte, një fund të luftës në Gaza.
Izraeli e konsideron të pamundur që Hamasi ta pranojë një ofertë të tillë.
