Sonte ‘Hëna e përgjakur’! Ja ku mund ta ndiqni live fenomenin e rrallë kozmik?

TIRANË- Nis eklipsi i hënës. Mbrëmjen e sotme qielli po ndriçohet nga një spektakël unik: Hëna e plotë e shtatorit përkon me një eklips total hënor, duke krijuar fenomenin mbresëlënës të "hënës së përgjakur".
Eklipsi pritet të jetë i dukshëm në shumë zona të botës. Nga fillimi deri në fund, fenomeni do të jetë i pranishëm në të gjithë Azinë dhe Australinë Perëndimore. Herë pas here, ngjarja natyrore do të jetë e dukshme në Evropë, Afrikë, Australinë lindore dhe Zelandën e Re.
