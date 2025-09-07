Surprizat e F1 në Monza

ITALI – Pas pozicionit të tretë të pol-position, Max Verstappen siguroi fitoren e tij të tretë në Çmimin e Madh të Italisë me një performancë të përsosur që e pa atë të kalonte vijën e finishit i pari përpara makinave McLaren të Lando Norris dhe Oscar Piastri. Ferrari përfundoi jashtë podiumit: vendi i katërt për Charles Leclerc përpara George Russell (Mercedes) dhe i gjashti për Lewis Hamilton.
Vendi i nëntë në renditje shkoi për Andrea Kimi Antonelli, i cili për fat të keq bëri një nisje të dobët në semafor dhe më pas u penalizua për shtytje në bar në kthesën Variante della Roggia.
Alexander Albon (Williams) më pas e parapriu atë së bashku me Gabriel Bortoleto (Sauber) në rendin e finishit. Dhjetëshen e parë e plotësuan Racing Bulls të Isack Hadjar, të cilët kishin nisur nga bokset. Për Verstappen, kjo është fitorja e tretë e sezonit, pas Çmimit të Madh të Japonisë dhe GP të Emilia-Romagna në Imola.
