BBC publikon fotot më ikonike të vitit 2025. Mes tyre edhe shqiptari me delen e shpëtuar nga zjarri

BBC ka publikuar listën e saj me fotografitë më të paharrueshme të vitit 2025, ku mes tyre është përfshirë edhe një imazh i realizuar gjatë zjarreve shkatërrimtare që përfshinë Greqinë këtë verë. Këto fotografi, sipas BBC-së, nuk janë thjesht imazhe, por dëshmi të shpirtit njerëzor, dhimbjes, guximit dhe bukurisë që mbeten në kujtesën e botës.
Fotografia, e shkrepur nga fotoreporteri i agjencisë Reuters, Thanasis Stavrakis, tregon 33-vjeçarin shqiptar Oslien Muçobega teksa shpëton një dele nga flakët në zonën e Patrës. Ai shihet duke e transportuar kafshën mbi motor, mes tymit të dendur dhe zjarreve që kishin përfshirë rajonin e Ahaisë në muajin gusht.
Murgjit, Tajlandë – një det portokalli e të artë ku dhjetëra mijëra murgj dhe besimtarë luten nën kupolën madhështore të Wat Phra Dhammakaya, duke përkujtuar mësimin e parë të Budës.
Parada e ujit, Venecia– një mi gjigant prej letre-mashe lundron mbi Kanalin e Madh, duke shpërthyer konfeti e ngjyra në hapjen e Karnavalit të famshëm venecian.
Varri i Papa Françeskut, Romë – Një trëndafil i bardhë i vetëm mbi pllakën e thjeshtë të varrit të tij ngjalli emocione të forta, pasi ishte hera e parë pas më shumë se një shekulli që një papë varrosej jashtë Vatikanit.
Punëtori migrant, Indi – Një burrë i lodhur ndalet për të pirë ujë mes arave të grurit në Chandigarh, një imazh që simbolizon jetën e përditshme dhe sakrificën.
Dora robotike, Pekin – Imazhi i një gruaje të re që shtrihet për të prekur gishtin tregues që lirohet ngadalë të një dore gjigante robotike u kap gjatë një turneu për shtyp të Botës së Robotëve në Pekin në prill. Ndriçimi dramatik i fotos dhe rrobat e zeza të figurës komplotojnë për të zvogëluar ndjesinë e pranisë njerëzore në shkëndija mishi: parakrahë lundrues dhe një copë profili të pezulluar në errësirë. Në shikim të parë, kontakti i afërt mund të ngjallë Krijimin e Adamit të Michelangelo-s. Në epokën e inteligjencës artificiale, vija ndarëse midis krijuesit dhe të krijuarit është gjithnjë e më e vështirë për t’u kuptuar.
Qendra e Tranzitit, Buganda – Imazhi i një refugjateje kongoleze të ulur mbi një lëkundëse në një qendër Tranziti pranë Bugandës në maj, vibron me një gëzim që tejkalon shqetësimet materiale për të cilat dëshmon: shiu i pamëshirshëm, korniza e çelikut e ndryshkur e pajisjeve të braktisura të sheshit të lojërave dhe ndenjësja e thyer që varet pranë saj. Me gruan midis më shumë se 70,000 njerëzve që kaluan në Burundi që nga janari, shpirti i saj sfidon rrethanat e saj të vështira.
Shiu i meteorëve, Kaliforni – Një foto që kap shiun e meteorëve Eta Aquariid ndërsa përshkonte qiellin e natës mbi Inverness, Kaliforni, në orët e para të 6 majit, ishte njëkohësisht frymëzuese dhe përulëse. I zbehtë nga turbullira vezulluese e Rrugës së Qumështit sipër saj, shkëlqimi i një fshati të vogël duket pak më shumë se një shënim i zbehtë në një dramë të madhe kozmike.
Aktivistja në Londër – Me sytë e mbuluar nga një substancë që simbolizonte naftën, protestuesja denonconte politikat e kompanisë energjetike Shell, në një gjest artistik dhe politik njëkohësisht.
Fëmijët e uritur në Gaza – Imazhe rrëqethëse të fëmijëve të dobësuar në krahët e nënave të tyre, që BBC i cilëson si pamje pa paralel në art apo histori.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd