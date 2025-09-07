Arritje e madhe në mjekësi! Rusia ka gati vaksinën kundër kancerit, ja llojet e tumoreve që lufton

Shkencëtarët rusë kanë zhvilluar një vaksinë kundër kancerit me ARNm, të quajtur Enteromix.
Njoftimi erdhi nga Agjencia Federale Mjekësore dhe Biologjike (FMBD), ku behet me dije se vaksina është gati për prova klinike.
Sipas drejtueses së saj, Veronica Skvortsov, vaksina ka kaluar me sukses provat paraklinike, duke demonstruar si siguri ashtu edhe efektivitet të lartë, raporton The Economic Times.
Në fazat eksperimentale, vaksina ka treguar rezultate të rëndësishme në tkurrjen e tumoreve dhe ngadalësimin e rritjes së tyre. Trajtimi thuhet se është efektiv për disa lloje të kancerit, si ai i trurit dhe lëkurës.
Një tipar kyç i vaksinës së re është se ajo do të personalizohet për secilin pacient, sipas ARN-së së tyre individuale.
