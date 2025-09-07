Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
140 km për të mbushur ujë për të pirë/ Qytetarët nga Durrësi udhëtojnë deri në Shkopet, shkak cilësia e keqe e rrjetit të ujësjellësit
Transmetuar më 07-09-2025, 16:34

Durrës- Cilësia e keqe e rrjetit të ujësjellësit të Durrësit ka bërë që qytetarët e këtij qyteti të udhëtojnë deri në 140 km për të mbushur ujë për konsum familjarë.

Çdo të dielë burimi i ujit në Shkopet është plot ku qytetar të shumtë nga Durrësi, Fushë Kruja apo Kurbini dynden për të mbushur ujë për familjen.

Qytetarët durrsakë që ishin këtë të dielë pranë burimit të ujit në Shkopet thanë se uji i rrjetit nuk konsumohet pasi në të hidhet shumë klor për shkak të amortizimit të tubacioneve. Ata deklarojnë se të paktën dy herë apo një herë në muaj udhëtojnë nga Durrësi në Shkopet për të mbushur ujë në këtë burim natyral. Sipas qytetarëve propaganda e qeverisë për ujin e pijshëm që thuhet se është cilësor, nuk është e vërtetë. Uji i rrjetit sipas tyre mund të përdoret vetëm për larje dhe jo për tu pirë.

“Unë vij nga Durrësi vetëm të mbush ujë sepse uji këtu është pa klor, ndërsa atje i fusin klor për të pastruar tubat. Uji atje mund të përdoret vetëm për të larë. Gjithmonë këtu gjen të paktën 5-6 makina që mbushin ujë, dikush tjetër që ka mundësi ekonomike më të mira e blen në dyqan”, u shpreh një nga banorët.

Me të njëjtën situatë përballen edhe zona të tjera të vendit tonë ku ka rrjet ujësjellësi. Në pjesën më të madhe të tyren, uji nuk konsumohet, ndaj qytetarët gjejnë alternativa në burime natyrale. BW

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...