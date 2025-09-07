‘Jemi në mëshirën e një diktatori’! Mijëra qytetarë protestojnë kundër Trump në Uashington (FOTO)

SHBA- Mijëra protestues marshuan në Washington, në një nga demonstratat më të mëdha kundër vendimit të Presidentit Donald Trump për të marrë nën kontroll policinë e kryeqytetit. Protesta, e quajtur “We Are All D.C.”, u organizua nga aktivistë vendorë dhe ACLU (Bashkimi Amerikan për Liritë Civile). Protestuesit me një pankartë të madhe të kuqe me mbishkrimin “END THE D.C. OCCUPATION” (Jepi fund okupimit të Washington-it) përshkuan më shumë se 3 km nga Meridian Hill Park deri te Freedom Plaza, pranë Shtëpisë së Bardhë.
Trump e shënjestroi Uashingtonin pasi dërgoi Gardën Kombëtare në Los Angeles në fillim të kësaj vere, ndërsa administrata rriti përpjekjet e saj për zbatimin e ligjit për imigracionin dhe u përpoq të shuante protestat. Shtëpia e Bardhë më pas iu drejtua Uashingtonit, i cili paraqiti një mundësi unike për Trumpin për të shtyrë përpara axhendën e tij të ashpër ndaj krimit për shkak të statusit të tij të nënshtruar ndaj qeverisë federale.
Prania e oficerëve të armatosur ushtarakë në rrugë e ka vënë Uashingtonin në ankth dhe ka nxitur javë të tëra demonstratash, veçanërisht në lagjet e Uashingtonit.
Mark Fitzpatrick, një ish-diplomat amerikan i cili ka qenë banor i Uashingtonit për rreth një dekadë, tha për Associated Press se situata po trajtohet në mënyrë “autoritariste” dhe se për qytetarët e Washington, të cilët nuk kanë përfaqësim në Kongres, kjo është një tjetër padrejtësi.
“Jemi në mëshirën e një diktatori, të një diktatori në tentativë”, brohorasin qytetarët.
Trump përsëriti kërcënimet për të shtuar Çikagon në listën e qyteteve të tjera të udhëhequra nga demokratët që ai dëshiron t’i synojë për zbatimin e zgjeruar të ligjit federal. Administrata e tij është e vendosur të rrisë zbatimin e ligjit për imigracionin në Çikago, ngjashëm me atë që ndodhi në Los Angeles, dhe të vendosë trupa të Gardës Kombëtare. Ashtu si Distrikti i Kolumbias, të dhënat e fundit të krimit në Çikago nuk pasqyrojnë zonat e luftës me të cilat Trump e ka krahasuar atë vazhdimisht.
