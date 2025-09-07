Lipi flet për ‘nxënësin’ e tij Gattuso: ‘Jam shumë i lumtur për ç’ka ka arritur!’

ITALI – Maestro është i lumtur për nxënësin e tij. Marçelo Lipi e ka ndjekur nga afër debutimin e Genaro Gatuzos si trajner i Italisë.Trajneri fitues i Kupës së Botës 2006, me mesfushorin e atëhershëm të Milanit në fushë, është i kënaqur me vendimin e Federatës për këtë zgjedhje dhe për të arritur në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
“Jam shumë, shumë i lumtur me atë që ka arritur Rino. Folëm dhe e di sa shumë e donte. Sa e mrekullueshme që filloi kështu. Po, Rino është pak si unë: dhe le të shpresojmë se është po aq me fat sa unë”, ai për numrin e sotëm të Gazzetta dello Sport.
Gatuzo e ka veshur fanellën e Italisë 73 herë, duke debutuar në vitin 2000 nën drejtimin e Dino Zof. Gjatë kohës së tij me axurrët, ai shënoi një gol. Nesër do të jetë ndeshja e tij e dytë si trajner.
