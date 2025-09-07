Sherr mes dy familjeve në Durrës/ Plagosen dy persona, në kërkim autori

DURRËS- Dy persona kanë mbetur të plagosur meditën e sotme pas një konflikti në Durrës. Mësohet se në konflikt janë përfshirë dy familje të cilat banojnë pranë njëra-tjetrës. Konkretisht ngjarja ka ndodhur mesditën e kësaj të diele në lagjen 15 të qytetit bregdetar.
Dy të plagosurit janë transportuar në urgjencën e spitalit të Durrësit, ku njëri rezulton i plagosur me thikë ndërsa tjetri me sende të forta. Megjithashtë ende nuk dihet shkaku i kësaj ngjarjeje, ndërsa po punohet për kapjen e autorit, i cili është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes.
