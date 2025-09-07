Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Burrel–Klos
Transmetuar më 07-09-2025, 12:17

KLOS- Një aksident i rëndë ka ndodhur paraditen e sotme në rrugën nacionale Burrel–Klos. Mësohet se një automjet është përplasur me një motor dhe pasojë drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur.

Gjithashtu i plagosuri është dërguar me ambulancë drejt Tiranës për mjekim të specializuar. Ndërkohë në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

