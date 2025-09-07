Pushimet në Durrës që u kthyen në makth, rrëfimi i vajzës italiane për atë që i bëri babai i 3 fëmijëve

“Përdhunuar mbi shezlongët e plazhit”: kështu u kap agresori i 18-vjeçares italiane në Shqipëri
Një 18-vjeçare nga Veneto është dhunuar seksualisht në agim mbi një shezlong në plazhin e Durrësit. I arrestuar për këtë ngjarje është 26-vjeçari shqiptar Leonard Preza, i cili mohon dhunën, por është demaskuar nga kamerat e sigurisë dhe nga raportet mjeko-ligjore. Vajza, ende nën shok, pritet të kthehet së shpejti në Itali.
Preza, baba i tre fëmijëve, është arrestuar nga forcat e rendit dhe ndaj tij është ngritur akuza për “kryerje të marrëdhënieve seksuale me dhunë me të mitur”, vepër penale që parashikon një dënim nga 7 deri në 15 vite burg, sipas Kodit Penal.
Nga pushime në makth
Një pushim me shoqërinë në bregdetin e Durrësit, që duhej të ishte argëtim dhe lehtësi, për një 18-vjeçare nga Campagna Lupia (provinca e Venedikut) u kthye në një makth që ka tronditur opinionin publik në të dy vendet.
Në agimin e së premtes, ndërsa plazhi ishte ende i zbrazët dhe dielli sapo lindte mbi det, e reja u sulmua dhe dhunua seksualisht mbi një nga shezlongët e hotelit ku po qëndronte me miqtë. Ngjarja e rëndë ka hedhur hije mbi çështjen e sigurisë në zonat turistike shqiptare, që vitet e fundit po frekuentohen gjithnjë e më shumë nga italianët.
Sipas burimeve nga Policia e Durrësit, i dyshuari Leonard Preza, me precedentë të mëparshëm penal për vjedhje dhe armëmbajtje pa leje, fillimisht ka tentuar t’i shesë lëndë narkotike vajzës së re.
Pas refuzimit të saj, ai e ka ftuar të zhvendoseshin drejt zonës së shezlongëve në afërsi të bregdetit, ku dyshohet se ka ndodhur abuzimi seksual.
Nata e dhunës në Durrës
Sipas dëshmisë së dhënë para hetuesve, vajza kishte kaluar mbrëmjen me miqtë mes shoqërie dhe disa gotave. Pasi ishte kthyer në hotel me një shoqe, kishte vendosur të dilte sërish për pak kohë në plazh, vetëm disa hapa larg strukturës, ndoshta për të kaluar disa momente vetëm. Pikërisht aty u afrua nga një burrë, i cili pavarësisht rezistencës së saj, e detyroi të pësonte dhunën seksuale.
“U përpoqa të mbrohesha, por pavarësisht kundërshtimit tim më sulmoi”, ka treguar e reja para policisë, e mbështetur nga një psikolog. Në atë orë nuk kishte dëshmitarë: plazhi i lagjes nr. 13 të Durrësit ishte ende në heshtje të plotë.
Sipas dëshmisë së saj të dhënë para autoriteteve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 05:30 të mëngjesit. Ajo ka treguar se, pas një nate ku ishte me miqtë dhe kishte konsumuar pije alkoolike, ishte larguar për pak çaste nga grupi dhe ishte ulur në një shezlong pranë hotelit. Pikërisht në atë moment, sipas saj, iu afrua një 26-vjeçar i cili më pas e sulmoi fizikisht dhe e përdhunoi, pavarësisht rezistencës që ajo shprehu.
“Gjatë natës kemi qenë me shoqërinë dhe kemi konsumuar edhe pije alkoolike. Për një çast unë jam larguar prej grupit dhe jam ulur në një shezlong që gjendej disa metra larg hotelit. Kjo ka ndodhur rreth orës 05 e 30 minuta afërsisht të mëngjesit të 5 shtatorit. Gjatë kësaj kohe më është afruar një person i cili më ka sulmuar dhe me gjithë tentativat e mia për t’u mbrojtur, më ka përdhunuar pas rezistencës time. Më pas ai është larguar. Unë erdha te juve për të bërë kallëzim lidhur me këtë ngjarje”, ka deklaruar në polici 18-vjeçarja italiane.
Hetimet dhe arrestimi i Leonard Prezës
Denoncimi i menjëhershëm i viktimës lejoi policinë të vepronte shpejt. Hetuesit morën dëshmitë e para dhe siguruan pamjet e kamerave të sigurisë në zonë. Pikërisht këto filmime i çuan ata te një fytyrë e njohur: Leonard Preza, 26 vjeç, me precedentë penalë për vjedhje dhe armëmbajtje pa leje.
I identifikuar dhe arrestuar, i riu mohoi dhunën, duke pretenduar se marrëdhënia ishte konsensuale. Por versioni i tij u përgënjeshtrua nga ekzaminimet mjeko-ligjore. Në spital, mjekët konstatuan shenja të dhunës fizike: hematoma, të nxira në qafë dhe gjurmë tipike të një agresioni. Sipas hetuesve, këto elementë përforcojnë plotësisht dëshminë e viktimës.
Vajza nën shok
E reja italiane, ende e tronditur nga ajo që i ndodhi, bashkëpunoi me autoritetet shqiptare duke dhënë detaje të vlefshme për hetimet. Ajo foli me guxim, pavarësisht gjendjes emocionale, dhe së shpejti do të rikthehet në Itali nën kujdesin e familjes.
Ngjarja, e raportuar nga mediat shqiptare dhe më pas e ripublikuar edhe në Itali, ka ndezur debatin mbi sigurinë e të rejave gjatë pushimeve, veçanërisht në zonat turistike dhe në orët e vona të natës.
Jo një rast i izoluar
Episodi i Durrësit lidhet me një panoramë më të gjerë, ku abuzimet ndaj turisteve të huaja fatkeqësisht nuk janë të rralla. Vetëm disa ditë më parë, në Katania (Itali), dy vajza hungareze që ishin me pushime u dhunuan nga tre të rinj me origjinë marokene, të gjithë pa dokumente të rregullta.
Edhe pse dinamika ishte ndryshe, dhuna mbetet e njëjtë në brutalitetin e saj. Vajzat kishin pranuar një autostop me një furgon për t’u kthyer në hotel, por tre të rinjtë i çuan në një vend tjetër dhe abuzuan me to gjatë rrugës. Njëra prej viktimave, me gjakftohtësi, arriti të kontaktonte motrën e saj në Hungari, duke i dërguar në gjuhën amtare numrin e targës së mjetit. Denoncimi i menjëhershëm lejoi policinë italiane të gjente shpejt furgonin dhe të arrestonte autorët në një zonë bujqësore të provincës etnee.
