Kosovë: Sot shënohet 35-vjetori i shpalljes së Kushtetutës së Kaçanikut
Transmetuar më 07-09-2025, 09:52

Prishtinë, 7 shtator 2025 – Sot shënohet 35-vjetori i shpalljes së Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e njohur si “Kushtetuta e Kaçanikut”, nga delegatët e Kuvendit të Kosovës. Ky akt historik e formalizoi statusin e Kosovës si republikë, vetëm dy muaj pasi ishte miratuar Deklarata Kushtetuese më 2 korrik 1990 ￼.

Shpallja e Kushtetutës u zhvillua më 7 shtator 1990 në Kaçanik, në një atmosferë të mbushur me tension, duke qenë se vendi gjendej nën okupimin policor dhe ushtarak.

Delegatët, të cilët shpallën më parë Deklaratën Kushtetuese, ishin kërkuar nga regjimi serb dhe vepruan në kushtet e fshehta të rezistencës ￼.

Kaçaniku u zgjodh për këtë akt për shkak të afërsisë me kufirin me Maqedoninë e Veriut — një faktor që e bëri shpalljen më të mundur në kushtet represive të kohës ￼.

Sot, 7 shtatori përkujtohet si datë kyçe e konsolidimit të identitetit të ri të Kosovës — një moment i rëndësishëm në historinë e re të vendit.

