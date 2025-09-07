I riu durrsak mban peng të miturën me të cilën kishte lidhje intime, ndërhyn policia

Vajza 15-vjeçare mbahet me forcë në banesë, Policia ndërhyn në Durrës
Një vajzë 15-vjeçare është mbajtur me forcë në një banesë në lagjen nr. 14 të Durrësit, ku ishte nën presion psikologjik dhe nuk lejohej të largohej.
Vajza dyshohet se kishte një marrëdhënie intime me një 33-vjeçar, i cili ushtronte dhunë psikologjike ndaj saj dhe e pengonte të dilte nga apartamenti.
Ndërhyrja e Policisë
Pas njoftimit të marrë nga qytetarë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, në bashkëpunim me forcat operacionale të Drejtorisë Vendore, ndërhynë në banesën ku mbahej e mitura dhe konstatuan autorin e dyshuar.
Gjetjet në banesë
Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi një pistoletë të tipit “Zastava” me silenciator, si dhe municion luftarak. Këto u morën në cilësinë e provës materiale.
Vijimi i procedurës
Autori i dyshuar, Enea Zeqiri, 33 vjeç, u shoqërua menjëherë në ambientet e policisë.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për akuzat “Dhuna në familje”, “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve”. /noa.al
