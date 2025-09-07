Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu durrsak mban peng të miturën me të cilën kishte lidhje intime, ndërhyn policia
Transmetuar më 07-09-2025, 09:52

Vajza 15-vjeçare mbahet me forcë në banesë, Policia ndërhyn në Durrës

Një vajzë 15-vjeçare është mbajtur me forcë në një banesë në lagjen nr. 14 të Durrësit, ku ishte nën presion psikologjik dhe nuk lejohej të largohej.

Vajza dyshohet se kishte një marrëdhënie intime me një 33-vjeçar, i cili ushtronte dhunë psikologjike ndaj saj dhe e pengonte të dilte nga apartamenti.

Ndërhyrja e Policisë

Pas njoftimit të marrë nga qytetarë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, në bashkëpunim me forcat operacionale të Drejtorisë Vendore, ndërhynë në banesën ku mbahej e mitura dhe konstatuan autorin e dyshuar.

Gjetjet në banesë

Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi një pistoletë të tipit “Zastava” me silenciator, si dhe municion luftarak. Këto u morën në cilësinë e provës materiale.

Vijimi i procedurës

Autori i dyshuar, Enea Zeqiri, 33 vjeç, u shoqërua menjëherë në ambientet e policisë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për akuzat “Dhuna në familje”, “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve”. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...