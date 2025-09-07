Albin Kurti përgëzon Zvicrën për fitoren ndaj Kosovës dhe…jep mesazhin për Dardanët!

Prishtinë – Përfaqësuesja e Kosovës nuk ishte në gjendje të tregonte thuajse asgjë kundër Zvicrës në Basel, ndeshje e vlefshme për kualifikueset e “Botërorit 2026”.
Pas kësaj disfate, ka ardhur edhe reagimi i Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. “Nuk ishte fillimi që deshëm e që shumë prej nesh prisnim.
Pas tre ditësh na pret sfida e radhës kundër Suedisë në “Fadil Vokrri”, ku mbështetja do të jetë e madhe e synimi duhet të jetë rezultati pozitiv. Zvicrën e urojmë për fitoren”, shkruan Kurti.
“Dardanët” do të përballen në ndeshjen e radhës karshi Suedisë si pritës.
