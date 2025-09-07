Sabalenka është ‘Mbretëresha’ e US Open për të dytin sezon radhazi. – VIDEO

SHBA – Aryna Sabalenka pati qetësinë dhe përvojën kundër Amanda Anisimova për t’ja dalë në finalen e US Open me rezultatin 6-3, 7-6 (3) dhe për të ruajtur epërsinë e saj në New York. Bjellorusja 27-vjeçare, pas fitoreve radhazi në Australian Open, tani e arriti këtë në US Open kundër 24-vjeçares Anisimova, e cila në finalen e saj të dytë radhazi të Grand Slam nuk arriti të përmbushte pritshmëritë, bazuar në atë që tregoi gjatë gjithë turneut.
Sabalenka me meritë arriti titullin e 4-t Grand Slam në karrierën e saj, në një finale me shumë ndryshime për të dyja lojtaret, dhe në të njëjtën kohë mori hak për humbjen e saj në gjysmëfinalen në Wimbledon.
Sabalenka 1-0, me tre fitore gjithëpërfshirëse
Sabalenka "fshiu" tre pikë disavantazh në ndeshjen e parë dhe në mundësinë e saj të parë ia doli mbanë, duke e bërë rezultatin 2-0. Por Anisimova reagoi menjëherë, duke luajtur tenis të shkëlqyer, gjeti thyerjen e saj të parë për 2-1 dhe menjëherë barazoi ndeshjen në 2-2. Amerikania nuk u ndal me kaq, ajo shfrytëzoi acarimin e bjelloruses dhe me një tjetër thyerje e kaloi topin duke marrë avantazh.
Por rrjedha e finales ndryshoi përsëri. Anisimova kreu katër gabime të padetyruara radhazi, për thyerjen e re nga Sabalenka (3-3), e cila nga ana tjetër e kaloi atë 4-3.
Anisimova me dy gabime të dyfishta e gjeti veten përballë 15-40 dhe me një tjetër gabim, i dha mundësinë Sabalenkës të arrinte një tjetër epërsi (5-3) dhe të shërbente për të fituar setin e parë 6-3, pasi kishte goditur vetëm tre topa fitues (13 nga Anisimova), me amerikanen që kishte 15 gabime (katër nga Sabalenka).
Më qetësi në barazimin për 2-0
Anisimova, megjithëse bëri dy gabime të dyfishta, pas barazimit të 3-të dhe me një ejs e çoi rezultatin në 1-0 në setin e 2-të, me Sabalenkën që u përgjigj me një lojë të qetë (1-1). Menjëherë më pas, Sabalenka e gjeti veten me një pikë të dyfishtë në avantazh dhe me një goditje fituese me backhand e arriti atë, duke kaluar përpara 2-1. Duke pasur më shumë përqendrim në lojën e saj, Sabalenka u shkëput 3-1, por Anisimova e ngushtoi diferencën në 3-2.
Në gemin e 6-të ishte radha e Sabalenkës për të… ofruar dhuratat e saj, tre gabime radhazi dhe erikania e barazoi në 3-3, por përsëri nuk pati vazhdim. Sabalenka menjëherë rigjeti ritmin dhe shkoi në fillim 4-3 dhe më pas në 5-3. Anisimova u përpoq e ngushtoi disavantazhin në 5-4, duke luajtur kartën e saj të fundit.
Atje, Sabalenka barazoi rezultatin në 30-30, por një goditje e dështuar u bë pikë avantazhi për Anisimovën, e cila e barazoi rezultatin në 5-5 dhe shërbeu për të marrë epërsinë 6-5. Sabalenka e çoi setin në një barazim dhe dominoi atje, duke arritur në 6-1 dhe me pesë pikë rradhazi e mbylli setin në 7-6 duke përvetësuar finalen.
